Díaz lamenta que "a estas alturas" todavía no haya acuerdo con Montero sobre la tributación del SMI

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lamentado este jueves que "a estas alturas" todavía no haya alcanzado un acuerdo con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la tributación del SMI en el IRPF.

"En este momento no hay acuerdo con el Ministerio de Hacienda", ha dejado claro la ministra, que ha subrayado que si el SMI tributara este año, sus perceptores no cobrarían el equivalente al 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea suscrita por España.

Así, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Díaz ha explicado que con un SMI anual de 16.500 euros, el tipo marginal a aplicar en el IRPF es del 43%, "una tremenda injusticia fiscal", que hace a sus perceptores aportar a Hacienda 22 euros de los 50 euros en los que se ha subido el SMI este año.

"Estamos discutiendo, y a estas horas, lamento decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo", ha apuntado la ministra Díaz, que ha señalado que no sólo su formación, Sumar, apoya la exención del SMI en el IRPF, pues esta posición es compartida por "la mayoría" del arco parlamentario.

"El lunes le pasé una propuesta por la mañana a la ministra de Hacienda, a la desesperada, porque nunca me he encontrado en una posición en la que me dicen voy a vetar y ya está (...) Nos pusimos a negociar desde el martes y estamos negociando, yo misma el martes antes de irme a Bruselas con la propia ministra y mis equipos y los suyos a lo largo de todo el día de ayer", ha explicado.

Díaz, que ha afirmado tener una buena relación con Montero, espera que pueda haber acuerdo en esta materia antes de que finalice marzo. "Yo no me levanto de una mesa nunca, me lo han enseñado en mi casa y tengo una paciencia infinita, pero no hay acuerdo a estas alturas", ha añadido.

La ministra ha avanzado además que, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para la subida del SMI de este año, el próximo lunes arrancará la mesa de diálogo social para el despliegue de la directiva europea de salarios mínimos.