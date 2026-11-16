Díaz no da "crédito" al programa electoral del PSOE sobre registro horario porque el suyo "está listo ya"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado su sorpresa ante las propuestas del PSOE sobre el trabajo digno recogidas en su programa electoral de cara al 29 de noviembre, donde plantea implantar un registro horario digital y fiable, porque, según ha dicho Díaz, el decreto "está listo" y puede aprobarse ya.

"No doy crédito", ha indicado Díaz a través de una publicación en la red social BlueSky donde ha compartido una captura de pantalla del programa electoral del PSOE.

En concreto, el texto que ha publicado corresponde al apartado de "trabajo digno" del programa socialista, en el que ha subrayado el párrafo donde los socialistas se comprometen a erradicar las horas extra ilegales y no remuneradas con un registro horario fiable "que recoja las jornadas laborales reales, haciendo efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital y reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos".

La ministra ha recalcado que su departamento ya redactó un decreto para regular el registro horario y que este podría implantarse desde ya.

Posteriormente, en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, Díaz ha insistido en que tiene el real decreto preparado y ha instado al PSOE a permitir su aprobación.

La vicepresidenta ha acusado al PSOE de estar "boicoteando" la medida y ha reprochado a los socialistas que incorporen esta propuesta a su programa electoral cuando, según ha denunciado, no han permitido aprobarla durante la legislatura. Así, ha dicho que "no puede ser" que este reglamento no se haya aprobado hasta la fecha porque "el PSOE no quiere" y que ahora "lo lleven en su programa electoral".

NO NECESITA RESPALDO DEL CONGRESO PORQUE ES UN REGLAMENTO

Además, ha defendido que no necesita el respaldo del Congreso, ya que se trata de un reglamento. "Aprobémoslo, demos una alegría a la gente trabajadora", ha insistido.

Díaz ha vinculado la necesidad de reforzar el registro horario con las horas extraordinarias no remuneradas y ha cifrado en 2,5 millones las que se realizan cada semana en España sin retribuir. En este sentido, ha asegurado que aprobar la medida supondría acabar con las horas extraordinarias irregulares y que no hacerlo "es ponerse del lado de quienes cometen irregularidades", lo que "no es decente en una democracia".

El Ministerio de Trabajo ha estado trabajando en esta norma durante toda la legislatura. En septiembre de 2025, el Congreso rechazó el proyecto de ley que incluía la reducción de la jornada a 37,5 horas y la reforma del registro horario.

Tras este revés parlamentario, Trabajo decidió impulsar el registro horario con un real decreto independiente, cuya tramitación encontró reticencias dentro del propio Gobierno, especialmente por el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, que formuló objeciones al texto por las cargas que podría suponer para las empresas. Posteriormente, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable sobre el proyecto en marzo de 2026, aunque no vinculante.