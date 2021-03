Díaz pide "tranquilidad" a los usuarios del SEPE y asegura que no hay riesgo de no cobrar el paro

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este jueves "tranquilidad" a los usuarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tras el 'ciberataque' que sufrió el martes el sistema informático del organismo.

Díaz, en rueda de prensa para explicar el acuerdo social sobre la llamada 'Ley de riders', ha asegurado que "no hay ningún riesgo" ni respecto a los datos de los usuarios que obran en poder del SEPE ni en relación a los derechos de los trabajadores.

Así, ha recordado que se han paralizado los plazos para solicitar prestaciones -no computarán hasta que se restablezca el servicio con normalidad- y que no habrá problemas en el reconocimiento de derechos y prestaciones.

"Se suspenderán los plazos y se pagará con absoluta normalidad. No hay riesgo alguno de no cobrar las prestaciones", ha dicho la ministra, que, por motivos de seguridad, no ha respondido al ser preguntada si ha sido 'ciberatacada' otros organismos públicos.

Díaz ha recordado que lo que ha ocurrido en el SEPE lo han sufrido algunas grandes empresas, como Telefónica, y ha hecho hincapié en que el servicio informático de Criptología está trabajando "intensamente" para solucionar el problema.

"El SEPE propicia cada día una doble copia de seguridad. Lejos de la alarma social, cuidemos el SEPE. Lo ha pasado es un delito gravísimo y en cuanto sepamos el día en que esté solventado el problema, se comunicará", ha dicho la ministra.

El pasado martes, el servicio informático del SEPE fue infectado con un 'ransomware', un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema. Así, los 'ciberatacantes' que usan este 'malware' persiguen obtener un rescate.

En su página web, el SEPE informa a los usuarios de que está siendo objeto de un "incidente de seguridad", durante el que se ha visto afectada la disponibilidad de sus sistemas de información y comunicaciones.

"Las primeras actuaciones urgentes efectuadas se han producido con la mayor celeridad posible y con el objetivo principal de contener el incidente, aislar y, por tanto, mitigar su impacto en los sistemas del SEPE", apunta el organismo.

Actualmente se está trabajando con el objetivo de restaurar los servicios prioritarios lo antes posible, entre los que se encuentra el portal del SEPE y luego, paulatinamente, el resto de servicios al ciudadano, empresas, oficinas de prestaciones y empleo.