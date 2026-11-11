Díaz reprocha al PP sus burlas sobre los sindicatos y traslada su apoyo a los trabajadores en huelga

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado su "respeto y apoyo" a los sindicatos y a los trabajadores que paran este 11 de noviembre, después de que el PP publicara una imagen creada con IA de sindicalistas comiendo gambas con el mensaje: "Se acerca el momento crítico de la huelga... el aperitivo".

"Es intolerable que un partido que aspira a gobernar España se burle de un derecho fundamental de la Constitución", ha criticado la titular de Trabajo a través de un mensaje publicado en la red social 'Bluesky', recogido por Europa Press.

Díaz ha resaltado que la huelga dio a los españoles la jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas y los derechos de las mujeres. "También para los votantes del PP. Conviene recordarlo hoy más que nunca. Ningún derecho laboral ha llegado como un regalo", ha recalcado.

Así, ha puesto de relieve que lo que hoy se da por normal, como descansar el fin de semana, cobrar si te pones enfermo, jubilarte con una pensión... fue antes una reivindicación que personas trabajadoras y sindicatos defendieron. "Así ha avanzado siempre la democracia. Las movilizaciones abren el camino y después las leyes lo consolidan", ha enfatizado.

En opinión de la vicepresidenta, lo que de verdad le molesta al PP no es una foto, sino "un comité de empresa que planta cara cuando se abusa de una plantilla, el tablón de la oficina convocando una asamblea o la compañera que reparte folletos y se juega el puesto por los demás".

"Eso son los sindicatos: la razón por la que nadie está solo frente a su jefe. Sin ellos, cada trabajador negocia en soledad y siempre pierde. Por algo la libertad sindical es un derecho humano reconocido en todo el mundo. Y por algo, desde hace un siglo, decimos que el trabajo no es una mercancía", ha insistido.

Por ello, Yolanda Díaz ha expresado todo su respeto y apoyo a quienes paran por un salario digno y una vivienda que puedan pagar. "A los trabajadores y trabajadoras de verdad. No a los que utilizan la IA para reírse de todos ellos y ellas", ha concluido.