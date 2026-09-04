EEUU creó 162.000 nuevos puestos de trabajo en agosto, frente a la destrucción de empleo de julio

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Archivo - Bandera de Estados Unidos - Jan Woitas/dpa - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: viernes, 4 septiembre 2026 14:43
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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral de Estados Unidos generó 162.000 nuevos empleos en agosto, dando así la vuelta a los datos de destrucción de 23.000 empleos del anterior mes y superando las expectativas de los analistas, según ha informado este jueves el Departamento de Trabajo.

La creación de empleo despunta durante este mes estival y registra una cifra superior a la media mensual con un incremento de 31.000 empleos con respecto a los 12 meses anteriores

Los mayores incrementos se registraron en los servicios de alimentación y hostelería (+59.000), y en la educación pública a nivel local (+42.000), mientras que en el sector de la información las contrataciones disminuyeron en 23.000, tras pérdidas que habían promediado 8.000 por mes en los últimos doce meses.

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