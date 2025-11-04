Empresarios alertan de la caída de la productividad por ocupado pese a los "buenos" datos de afiliación

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha advertido este martes sobre la caída de la productividad por ocupado, un 3,6% inferior a la registrada a finales de 2019, a pesar de los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social.

Por su parte, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha alertado de que, aunque el empleo mantiene una evolución positiva, ésta es desigual y se aprecia un peor comportamiento relativo en ámbitos con preeminencia de pequeñas y medianas empresas.

Los empresarios han insistido en la necesidad de mejorar el marco normativo y articular medidas que incentiven la creación y el mantenimiento del empleo en estas empresas, minimizando los efectos de la estacionalidad e impulsando el crecimiento empresarial y la inversión en nuevos proyectos.

Para ello, la Confederación considera que es preciso evitar medidas que supongan mayores incrementos de costes, especialmente en las empresas de menor dimensión, que ya asumen "un incremento acumulado de más del 23% más en los últimos seis años" y reducir la incertidumbre agravada por el anuncio de nuevas políticas que suponen una mayor carga normativa y rigidez para las empresas.