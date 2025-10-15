ERC considera "una burrada" la subida de la cuota de autónomos y reclama "una fiscalidad para ricos"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado de "burrada" la propuesta del gobierno de subir la cuota a los autónomos y ha reclamado una "fiscalidad para ricos" en vez de cagar las tintas sobre los trabajadores.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social propuso el lunes elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los trabajadores por cuenta propia, de manera que una persona que gane menos de 670 euros vendría a pagar unos 217 euros.

Partidos de la oposición, del bloque de investidura y hasta el socio minoritario del Gobierno han salido a criticar la propuesta que tampoco ha calado en la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyo presidente Lorenzo Amor ha calificado de "sablazo" y "atraco" la iniciativa del Ejecutivo.

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha reconocido que no le convence la propuesta del Gobierno, sino que mas bien le parece "una burrada". "Creo que hay que crear una fiscalidad para los ricos y no tanto machacar a los trabajadores autónomos", ha señalado.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya escribió este martes en redes sociales que los autónomos "no merecen vivir estrangulados". "Es necesario un reparto más justo de la riqueza, y una nueva financiación es clave para conseguirlo", indicó.