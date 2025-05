Escrivá ve "margen" para reducir la jornada laboral en España, pero remite a la negociación colectiva

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considera que "puede haber margen" para reducir progresivamente la jornada laboral en España, aunque ha recordado que la mayor parte de los países ha adoptado esta medida mediante acuerdos en la negociación colectiva.

"La reducción progresiva de la jornada laboral en la mayoría de los países de nuestro entorno se ha ido materializando fundamentalmente mediante acuerdos en el marco de la negociación colectiva teniendo en cuenta la situación a nivel de sector y empresa (...). Viendo algunas métricas, en España puede haber margen para evolucionar en esta dirección, pero teniendo en cuenta todo lo anterior", ha subrayado.

En una entrevista conjunta realizada junto al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, con el diario 'El Mundo' y el Süsdeutsche Zeitung.S y recogida por Europa Press, el gobernador respondía así al ser preguntado por si ve adecuado reducir la jornada laboral en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez, del que Escrivá formó parte como ministro antes de su incorporación al Banco de España, aprobó la semana pasada el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral semanal desde las 40 horas actuales hasta las 37,5 horas.

El texto se encuentra ahora en el Congreso, donde el Ejecutivo busca atar los apoyos suficientes para su aprobación, con el rechazo de Junts, que ha anunciado una enmienda de totalidad, y de los empresarios, que piden precisamente que la reducción del tiempo de trabajo se deje en manos de la negociación colectiva.

INCERTIDUMBRE POR LAS DECISIONES DE TRUMP

En su entrevista, Escrivá advierte además de que la incertidumbre generada por las decisiones de la Administración de Donald Trump está creando un entorno "con mucha incertidumbre sobre sus políticas", lo que complica formular posibles respuestas a la misma.

Preguntado por los ataques del presidente de Estados Unidos a la independencia de la Reserva Federal (Fed), Escrivá asegura que las decisiones de política monetaria delegadas en los bancos centrales para conseguir la estabilidad de precios tienen que estar "disociadas" del proceso de toma de decisiones del ciclo político y de posibles injerencias.

Al respecto, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, subraya que la independencia de un banco central "es parte del ADN de una buena política monetaria". "La historia nos ha enseñado que, sin independencia, los bancos centrales no están plenamente preparados para lograr y mantener la estabilidad de precios en beneficio de todos (...) Los ataques actuales a la Fed apuntan en una dirección totalmente equivocada", sostiene Nagel.

En cuanto a si su propia independencia se ve cuestionada por haber formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Escrivá asegura que no debería verse como un problema el haber vuelto a su profesión.

"Me incorporé al Banco de España hace 40 años, donde trabajé muchos años. También he trabajado en el Banco Central Europeo y en el Banco de Pagos Internacionales. Además, he dirigido una institución independiente en España, la AIReF. Y en un momento dado formé parte del Gobierno para aportar mi experiencia y servir a la ciudadanía y contribuir a mejorar España. Ahora he vuelto a mi profesión y ello no debería percibirse como un problema, como ocurre en los países de nuestro entorno", ha recalcado.

AUMENTO DEL GASTO EN DEFENSA

Preguntado por si España puede asumir, sin medidas compensatorias, un aumento del gasto militar para llegar todos los años a, al menos, el 2% del PIB, Escrivá recuerda que, a nivel europeo, se ha acordado que los Estados miembros puedan hacer uso de la llamada cláusula de escape durante un periodo de cuatro años y exceder el ritmo de crecimiento de gasto comprometido en la medida que se dedique a defensa.

"Muchos países han anunciado que harán uso de esta posibilidad, algunos han anunciado que no y otros, entre los que está España, se han dado más tiempo para tomar esta decisión", ha indicado.