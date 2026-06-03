Fedeca exige medidas de protección para los empleados públicos ante los casos de corrupción

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador en una oficina - JCYL - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha exigido este miércoles que los mecanismos de protección para los empleados públicos sean eficaces para evitar "represalias, amenazas, acoso laboral, presiones y ceses" ante los casos de corrupción.

Fedeca considera que los sucesivos casos de corrupción necesitan acciones "claras y urgentes" por parte de los partidos políticos, del funcionariado y del conjunto de la ciudadanía, ya que su reiteración a "revela un problema estructural".

Por ello, a través de un comunicado, ha hecho un llamamiento a todos los empleados públicos para que alerten de los casos de corrupción que conozcan, pero pide que se refuercen las medidas de protección en estos casos.

Asimismo, ha resaltado "el valor" de aquellos empleados públicos que se posicionan en contra de la corrupción mientras que ha considerado "inaceptable" la impunidad de los corruptos y "la indefensión de quienes cumplen con su deber".

Con todo, pide a las instituciones y a los responsables políticos que asuman la lucha contra la corrupción como "una responsabilidad compartida, que pasa por proteger al funcionariado comprometido con la defensa de lo público".

Así, concluye que la defensa de la legalidad, la integridad pública y el interés general "no pueden recaer únicamente en el valor individual de quienes denuncian la corrupción", sino que es una obligación colectiva de todas las instituciones democráticas y del conjunto de la ciudadanía.