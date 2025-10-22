Garamendi avisa: el diálogo social "va camino de la UVI" y cambiar el despido rompe la reforma laboral

Dice que hay países en los que apenas se pagan indemnizaciones por contratos menores de dos años y habla de "profesionales" del absentismo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este miércoles de que el diálogo social "tristemente, va camino de la UVI" por las decisiones que se están tomando en el Ministerio de Trabajo de no llevar materias como el registro horario o el permiso de defunción a las mesas de negociación y anunciar su aprobación mediante reglamentos o decretos.

"Hay un montón de temas que hay que hablar ¿Qué pasa? Se va al Parlamento, el Parlamento le dice que no al Ministerio y entonces como dice que no, pues ahora vamos a empezar a hacer normas, que se hacían previas a la democracia. Es decir, ¿qué hago? No hago un proyecto ley, no hago un decreto-ley, no voy a través de lo que son los canales reglamentarios y lo que voy haciendo es trufando para ir metiendo tus cositas, rompiendo en muchos casos el gran acuerdo de la reforma laboral", ha denunciado Garamendi.

En declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press, ha afirmado que si la CEOE llega a saber que esto iba a ser así, no habría firmado una reforma laboral que, tan sólo una semana después, Trabajo "se saltó" al conceder la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales.

Aunque ha reconocido que se han firmado grandes acuerdos con el Departamento que dirige Yolanda Díaz y que CEOE se seguirá sentando a las mesas de negociación porque "no es un partido político", Garamendi ha denunciado que el problema que hay con Trabajo es que "rebasa absolutamente todos los espacios".

En este sentido, ha recordado que esta misma semana se ha abierto desde el Ministerio una nueva mesa de negociación para reformar el despido, una materia que "no entró en la reforma laboral" y que se quiere modificar partiendo de una premisa que es "falsa".

"Están diciendo que la Carta de Derechos Sociales de Europa dice que hay que cambiar los despidos, pero es que el Tribunal Supremo de este país ha dicho que en España se está totalmente de acuerdo con lo que es el tema de la legislación europea, incluso con la OIT. Bueno, pues a la ministra y los sindicatos parece que se les ha olvidado y dicen, no, no, pero esto es así", ha afirmado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha indicado que Trabajo y los sindicatos quieren que los despidos sean subjetivos, que sean nulos, "un tema que ni estaba en la reforma laboral".

"Sería romper otra vez de nuevo la reforma laboral, romper la confianza del pacto, y romper lo que son los convenios colectivos, es decir, la propia negociación de los convenios. Se está renunciando a la dinámica de la paz social, que es la mejor infraestructura que yo creo tiene un país, que es el diálogo social", ha alertado Garamendi, que ha afirmado que todas estas cosas generan inseguridad jurídica a las empresas.

"¿Cómo vas a contratar si no sabes qué va a pasar con el salario mínimo, si va con impuestos, si no va con impuestos, que parece que lo tienen que pagar los empresarios, qué pasa si se van a compensar o no los pluses, qué pasa con el tema de los despidos (...) Si mañana se ponen los despidos a la carta, ¿quién va a contratar a nadie sin saber cuál es la seguridad jurídica que tú tienes?", ha argumentado.

Garamendi ha señalado que de otros temas no se quiere hablar nada en el Gobierno. "Por ejemplo, hay un dato. Si nos comparamos con otros países, en Inglaterra, un trabajador que lleva menos de dos años, prácticamente no tiene indemnización y las indemnizaciones para empresas pequeñas, en Francia, en Alemania, en Portugal, tienen unas indemnizaciones que no tienen nada que ver con las de España. Claro, de eso no se quiere hablar", ha denunciado.

Sobre los permisos de defunción, Garamendi ha dejado claro que él no ha hablado de la medida en sí, sino de las "formas" de Trabajo, que anunció la medida sin llevarla primero a la mesa de diálogo social, algo de lo que, según ha subrayado, también se han quejado los sindicatos.

"Es que todos los días es una ocurrencia desde el punto de vista político, pues para meter debates que no tienen nada que ver, que en cierta medida van contra el propio diálogo social. Porque lo normal es que si esa medida la quiere plantear, llame a la mesa, llame a los sindicatos, nos llame, y nos sentamos y hablamos", ha apuntado.

Para Garamendi, la vicepresidenta Yolanda Díaz lanza temas pero "saltándose absolutamente lo que es el diálogo social". "En estos momentos tiene otro problema. Es que el Parlamento le da la espalda, la justicia en muchos casos también, entonces ahora tiene que organizarse pues haciendo reglamentos y lanzando ideas de este tipo. Insisto, no estamos hablando del tema (del permiso de defunción), estamos hablando de la forma. Esto no se gestiona así y el Ministerio lo está haciendo últimamente prácticamente todos los días", ha lamentado.

El dirigente empresarial ha señalado que en España tiene que hablarse de absentismo, porque 1.600.000 personas no va a trabajar cada día, un problema que, en parte, cree que se debe a la falta de médicos, pero también porque existe un absentismo profesional.

En este sentido, ha apuntado que quiere que este tema se aborde en el acuerdo interconfederal de convenios (AENC), porque es uno de los "grandes problemas" de las empresas y también "un daño muy grande" hacia los compañeros de trabajo.

"Imagínate, especialmente en las empresas pequeñitas, que tienen cuatro trabajadores o tres, y que falla uno o que fallan dos. Es decir, es que el tema es grave. Y aquí yo creo que hay varios temas. Desde el punto de vista de lo que es salud, posiblemente hace falta invertir más en sanidad, porque no puede pasar que los periodos, por ejemplo, de prueba, sean de tan larga duración. Hay que dar más espacio a las mutuas. Es decir, hay planteamientos realmente que hay que poner encima de la mesa, que eso sí que son gastos reales, porque nosotros lo que queremos es que la gente se cure, porque es verdad que la mayoría de la gente es porque está enferma", ha abundado.

Garamendi ha mostrado además preocupación por las bajas por cuestiones psicológicas, "que se han disparado" tras el Covid, especialmente entre los menores de 35 años.

"Y hay otro espacio, porque hay que decirlo también, que es la profesionalidad también del absentismo, que también los hay profesionales. Y hay un grupo de gente que también habría que hacerle controles cada menos tiempo, porque hay un grupo más pequeño, que son los que tienen las bajas de larga duración. No estoy diciendo qué es lo que hay que hacer o no, pero hay que sentarse, trabajar seriamente y pensar que esto es un problema de todos", ha subrayado.