Garamendi (CEOE) tras las críticas de Sánchez: "Parece que hay que buscar enemigos para tapar alguna miseria"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que "no da crédito" a las críticas lanzadas ayer contra su organización empresarial por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no apoyar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

"Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria", ha subrayado Garamendi en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press.

El dirigente empresarial ha señalado que, para el presidente del Gobierno, "parece que sólo hay 35 empresas en España", las del Ibex, cuando hay más de dos millones de pequeños empresarios, y ha denunciado que el mensaje de Sánchez vaya "justamente contra la gente que crea riqueza".

"El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales (...) Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores", ha apuntado Garamendi.

Además, el líder de la CEOE ha señalado que otro "gran drama" que al Gobierno "parece que le importa muy poco" es que todos los días faltan a trabajar 1.700.000 personas en España. "Todos los días (...) Y, en cambio, la ministra dando permisos por ahí, y el otro no sé qué", ha afirmado Garamendi, que ha señalado que está "más que hiperenfadado" por esta situación.

"Desde luego el Gobierno no está a la altura de las cosas que tendría que estar, que es ver entre todos, ver cómo esas pequeñitas empresas, esos autónomos pueden subsistir, que no me cuenten batallas de lo bien que va todo como un cohete", ha subrayado.

"Se buscan enemigos, se buscan estereotipos, cuando esto no tiene nada que ver. Aquí hay que hablar de la productividad, hay que hablar de la competitividad de las empresas, hay que hablar de cómo las empresas tienen que crecer, pero sin embargo parece que no quieren que crezcan porque te asfixian a impuestos. Estamos en récord de recaudación y ahí siguen y no se quiere hablar de lo que realmente hay que hablar", ha reprochado Garamendi.

El líder de la CEOE ha criticado que ahora sean la CEOE y los empresarios "el muñeco de goma o de trapo" al que dar "golpes" desde el Gobierno, cuando siempre han sido "la solución". "Y seguiremos siendo la solución, porque somos las empresas las que realmente creamos esa riqueza", ha declarado.

