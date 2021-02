Garamendi, sobre la intención del Gobierno de derogar la reforma laboral antes de fin de año: "Se equivocará"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado este miércoles contra la derogación de la reforma laboral del PP de Mariano Rajoy que pretende llevar a cabo el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Así lo ha indicado el presidente de la patronal después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya anunciado en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' la intención del Ejecutivo de derogar antes de que acabe el año la primera parte de la reforma laboral de 2012.

En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, Garamendi ha rechazado el planteamiento del Gobierno, que ya ha enviado sus planes a Bruselas y se ha comprometido a cumplirlos.

Según indicó Díaz recientemente, se cumplirá el acuerdo de Gobierno que Unidas Podemos firmó con el PSOE y que, según dijo, "avala" todo el Gobierno y no sólo una parte del mismo. El presidente Pedro Sánchez, no obstante, indicó que la reforma laboral se llevará a cabo con el acuerdo del diálogo social.

"El Gobierno anuncia que derogará la reforma laboral", ha ironizado el presidente de la patronal sobre la intención de la titular de Trabajo de llevarlo a cabo antes de que termine el año para indicar que no contará con su apoyo.

"El Gobierno es legítimo, nunca discutiré la legitimidad del gobierno y trabajaré con el que me toca. Pero yo diré si me gusta o no. Si lo derogará el Gobierno, él sabrá lo que hace pero nosotros pensamos que se equivocará", ha subrayado.

En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha recalcado que este año no es el indicado para abordar esta medida "con la que está cayendo" por la situación de pandemia derivada de la COVID-19.

"Este año no tiene sentido con la que está cayendo", ha subrayado el presidente de la CEOE, que ha recordado que la inflación ha caído un 0,9 por ciento. "No decimos que no a hablarlo, pero creemos que este año no es el momento", ha zanjado.