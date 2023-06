Garamendi lamenta la "actitud" de parados españoles: "Hay empleos razonables donde la gente no se apunta"

VIGO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentado este miércoles la "actitud" de parados españoles ya que, a su juicio, "no puede ser que haya empleos razonables, con convenio, de empresas serias, donde la gente no se apunte, habiendo más de 3 millones de parados".

Así lo ha dicho durante su intervención en la clausura del I Encuentro de Organizaciones y Entidades Empresariales de Galicia, organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en el Hotel Attica 21 Samil, en Vigo.

Garamendi ha puesto el foco en el "gran problema" que sufren muchas empresas, que es la falta de mano de obra. En este sentido, ha reflexionado sobre los "retos" que tiene que afrontar España en cuanto a la formación, para generar profesionales capacitados para los puestos que se demandan, relacionados muchas veces con ámbitos tecnológicos.

Sin embargo, ha hablado de la "dualidad" del mercado de trabajo español, ya que la hostelería y la industria también demanda mano de obra, cifrándolo en unos 200.000 empleos entre ambos sectores. "¿Cómo puede faltar gente si tenemos 3 millones de parados?", se ha preguntado.

Para responder a su cuestión, ha dicho que hay que valorar dos aspectos, la "aptitud" de los desempleados, centrándose en formarlos para que puedan desarrollar un empleo, así como la "actitud" de los mismos que, tal como ha reconocido, "parece que no se puede decir". "Como soy independiente, digo lo que tengo que decir", ha sentenciado, lamentando que "no puede ser que haya empleos razonables" y que "la gente no se apunte".

Garamendi también ha reivindicado la importancia de "estar orgulloso" de ser español, ya que en otros países España "tiene mucho prestigio" y es "mucho más importante" y está "más valorado".

Entre los retos que tiene que afrontar precisamente España está la digitalización, que "ya no es el futuro", sino el presente. También la sostenibilidad, la economía circular o la innovación son aspectos que tienen que ser importantes en los próximos años, buscando alcanzar una inversión en I+D+i del 3% del Producto Interior Bruto (PIB).

"España es algo mucho más grande que solo estar en Europa", ha subrayado el presidente de la CEOE, destacando también la importancia de nuestro país en el ámbito iberoamericano.

"UNIÓN EMPRESARIAL"

Antes, en el acto de clausura de la jornada ha hablado el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, quien ha puesto en valor las asociaciones y entidades de empresarios para buscar "unión empresarial" y llevar a cabo acciones comunes que mejoren la vida de las personas.

También el director de Relaciones Institucionales de Santander España, José Juan Pérez-Tabernero, patrocinador del encuentro, ha destacado el trabajo que el banco hace para apoyar a las empresas, a la empleabilidad de los españoles y al fomento del emprendimiento.

El evento fue cerrado por el todavía conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, que mostró su "orgullo" por el tejido productivo gallego, subrayando que gracias a él Galicia está acometiendo un "renacimiento industrial".

En el que, según ha dicho, fue su último acto al frente de la Consellería, ya que pasará a formar parte de las listas del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Lugo, Conde ha vuelto a insistir en la importancia de los fondos europeos, que permiten acometer la transformación necesaria para afrontar retos como la digitalización y la sostenibilidad.