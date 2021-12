Garamendi, sobre la reforma laboral: "No me afectan las presiones"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este miércoles en que a él "no le afectan las presiones" para que respalde la reforma laboral que se está negociando en la mesa de diálogo social y ha señalado que, en este momento, "no puede decir ni que sí ni que no".

En declaraciones a los medios a su llegada a la XVIII Edición del Premio Nacional Joven Empresario que entrega la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Garamendi ha explicado que se está trabajando en los textos de la reforma y que, en función de cómo acaben los mismos, la CEOE "hará de una manera o de otra".

La patronal ha reunido a primera hora de esta mañana de manera extraordinaria a su Comité Ejecutivo para analizar el estado de las negociaciones sobre la reforma laboral. "Ha sido una reunión informativa, hemos mirado los temas", ha indicado al ser preguntado por esta cita.

"A mi no me afectan las presiones (...) Queda mucho tiempo y vamos a seguir trabajando en ello, pero no puedo decir ni que sí ni que no", han sido las palabras del dirigente empresarial.

La reunión del Comité Ejecutivo de la CEOE se ha producido a apenas dos semanas de que expire el plazo que el Gobierno comprometió con Bruselas para tener lista y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma del mercado laboral.

En las últimas semanas Gobierno, sindicatos y empresarios han intensificado las negociaciones, que pasaron de una reunión semanal a dos o a tres por semana, y que ahora podrían producirse todos los días si las agendas de las partes lo permiten.

De momento, esta semana se han reunido ya lunes y martes y hoy mismo están manteniendo un nuevo encuentro. La idea es que esta semana pueda celebrarse una reunión cada día, todo ello con el objetivo que se ha marcado el Gobierno de conseguir un acuerdo antes de que finalice el año.