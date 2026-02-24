Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por ERE y Latinoamérica, pero sube un 1,5% ingresos a 35.120 millones

Fachada de la sede de Telefónica - TELEFÓNICA

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica registró unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros en 2025 por el impacto extraordinario de reestructuraciones, que incluye el último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo por la empresa, con un coste de 2.049 millones de euros, y las desinversiones en América Latina, que ascienden a 2.269 millones de euros.

No obstante, la compañía presidida por Marc Murtra se habría anotado, excluyendo Hispanoamérica de su perímetro, un beneficio neto ajustado de 2.122 millones de euros, un 7,9% menos respecto a un año antes, cuando logró 2.304 millones de euros.

Asimismo, la 'teleco' española elevó sus ingresos un 1,5%, hasta los 35.120 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En España, la compañía logró su mejor año desde 2008 al crecer de forma simultánea en ingresos, resultado bruto de explotación (Ebitda) y caja.

En concreto, alcanzó unos ingresos de 13.012 millones de euros, un 1,7% más, al tiempo que registró un Ebitda de 4.691 millones de euros, un 1,1% superior, con una caja de 2.525 millones, lo que supone un 2,3% más.

Entre enero y diciembre de 2025, la deuda financiera neta se redujo en torno a 1.400 millones de euros, hasta situarse en 26.824 millones de euros. La compañía ha confirmado un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción, de los que están pendientes de pago 0,15 euros por título el próximo mes de junio.