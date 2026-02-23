COAG rechaza la amenaza de la industria láctea de bajar los precios de la leche

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El sector vacuno de leche de COAG ha rechazado la nueva amenaza de bajada de los precios de la leche por parte de la industria láctea tras haber analizado sectorialmente la situación actual de mercado, en un contexto de tensión en la demanda y estabilidad en la producción, según informa en un comunicado.

"Pensamos que estos anuncios de bajada son sólo un globo sonda de la industria en un escenario de negociación de nuevos contratos, ya que no hay ningún motivo que justifique ahora mismo una bajada de los precios en origen", ha asegurado la responsable del sector vacuno de leche de COAG, Charo Arredondo.

Según la organización agraria y tras analizar la coyuntura actual, no existe ninguna señal que pueda explicar los bajos precios con los que algunas industrias lácteas llevan semanas amenazando, ya que el consumo de lácteos en hogares se mantiene provisionalmente estable en 2025 tras el ligero incremento experimentado en 2024 (último año con datos oficiales disponibles) y el consumo aparente, tanto provisional para 2025 como cerrado para 2024, también crece. Además, el precio de la leche líquida en lineales de la gran distribución continúa siendo estable.

Respecto a las explotaciones, el número de ganaderos que entregan leche actualmente se encuentra en mínimos históricos. Así, en diciembre de 2025 (último dato oficial disponible), únicamente la mitad de las 17.000 explotaciones que entregaban en abril de 2015 (momento en el que se puso fin a las cuotas lácteas en la Unión Europea) continúan entregando leche.

La organización agraria ha señalado que el mensaje lanzado por la industria láctea a través de diversas ofertas de precios choca con la necesidad manifestada recientemente por representantes de FeNIL de contar con una mayor producción de leche para abastecer a sus empresas en los próximos 10 años.

"Desde COAG contemplamos unos precios que garanticen el freno a la caída de las explotaciones y faciliten la incorporación de nuevas personas al sector. Si la industria láctea quiere garantizase el abastecimiento de leche, lo que debe hacer es mantener unos precios justos a las personas que la producimos", ha indicado Arredondo.