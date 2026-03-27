El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.307 millones de euros en marzo, un 6% más

Archivo - Pensionistas caminando por una calle de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social destinó en el presente mes de marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6% más que en igual mes de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.463.537 pensiones a 9,46 millones de personas, de las que 6,7 millones son de pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 335.000 de orfandad y 46.700 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,5%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en marzo en 1.367,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), alcanzó a 1 de marzo los 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que en marzo de 2025.

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