El gasto en pensiones sube un 6,3% en octubre, hasta un máximo de 14.540 millones de euros

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 14.539,9 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de octubre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.692 millones de euros, un 6,9% más que en octubre de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.289,8 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.333,8 millones (+5,6%); a la de orfandad se destinaron 184,6 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,8 millones (+6,2%).

En octubre, la Seguridad Social abonó 10.565.782 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE A 1.577,6 EUROS AL MES

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.376,14 euros mensuales en octubre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en octubre en 1.577,6 euros mensuales, casi un 4,5% más que en igual mes de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General alcanzó los 1.735,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos fue de 1.063,5 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.006,1 euros, y de 1.742 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en octubre alcanzó los 976,7 euros al mes, un 4,3% más.

Por su parte, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.758 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son a fecha de septiembre (+4,9% interanual).

CRECEN LAS JUBILACIONES DEMORADAS

Hasta septiembre de 2026 (último dato disponible), se registraron 282.221 nuevas altas en pensiones de jubilación, de las que un 11,5% fueron jubilaciones demoradas voluntarias, lo que supone 6,7 puntos más que las altas registradas en 2019.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019. Además, según el Ministerio, el 68,9% de los nuevos jubilados (194.386) accedieron con la edad ordinaria.

En 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en septiembre (último dato disponible) fue de 9,63 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,78 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días tanto en la prestación de jubilación como en la viudedad.

MÁS DE 80.000 PENSIONES SE COMPAGINAN CON UN EMPLEO

Según el Departamento que dirige Elma Saiz, un total de 81.082 pensiones se abonan a personas que continúan trabajando tras la jubilación, un 8,8% más que hace un año, con una cuantía media de 1.053,7 euros al mes.

Entre las distintas modalidades, destacan las 38.386 pensiones de jubilación activa que permiten cobrar el 50% de la prestación y las 15.383 de jubilación activa plena, que permiten percibir el 100%.

Desde el 1 de abril de 2025, la reforma de la jubilación activa también permite acceder progresivamente a un mayor porcentaje de la pensión en función de la demora que se tenga en el acceso a la jubilación. En esta modalidad se contabilizan 20.411 pensiones: 15.955 con un porcentaje del 45% y 4.456 del 75%.

Por su parte, las pensiones vinculadas al desarrollo de una actividad o la creación artística ascienden a 1.506, un 34,9% más que hace un año.

La reforma de la jubilación activa, demorada y parcial introdujo fórmulas para facilitar la salida del mercado laboral de forma más gradual y flexible. En el caso de la jubilación activa, elimina el requisito de acreditar una carrera de cotización completa, lo que facilita el acceso a esta modalidad.

COMPLEMENTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO

En octubre, más de 1,7 millones de pensiones (en concreto 1.736.331) cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, con un 69,1% de sus titulares mujeres (1.200.657). El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,7 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 23,6% corresponde a pensionistas con un hijo (409.534); el 51% a beneficiarios con dos hijos (885.787); un 17,4% lo perciben con tres hijos (302.895) y, por cuatro o más hijos, el 8% (138.113).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,6 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

CLASES PASIVAS

Por otra parte, la Seguridad Social ha informado de que la nómina mensual de pensiones de clases pasivas ascendió a 1.698,2 millones de euros en el mes de agosto (último dato disponible), un 5,8% más que en igual mes de 2025.

El número de pensiones en vigor fue de 728.062, un 2% más, y el total de pensionistas es de 708.267, según ha indicado el Ministerio.

El régimen de clases pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.