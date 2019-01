El Gobierno defiende que los empresarios deben pagar más cotizaciones para mantener el sistema de pensiones

Actualizado 31/01/2019 12:58:13 CET

Rechaza que tenga que ser a través de una subida de tipos sino por la mejora de los salarios

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha subrayado este jueves en el Congreso que la voluntad del Gobierno es que los empresarios paguen más cotizaciones a la Seguridad Social para sanear el déficit del sistema público de pensiones.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido para explicar las cuentas de 2019, Granado ha señalado que le "gustaría que pagaran las cuotas que pagan el resto de empresarios europeos". "No quiero que paguen más, pero no quiero que paguen menos", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que si antes de la crisis las aportaciones de las empresas a la Seguridad Social suponían un 11,1% del PIB, actualmente estas cotizaciones se encuentran en el 9,7%, mientras que la media europea ha oscilado entre un 10,9% en 2009 y 2010 y un 10,4%.

"Queremos que paguen más cotizaciones a la Seguridad Social. Queremos disminuir el déficit con mejoras de gestión, pero queremos que haya mejores cotizaciones", ha esgrimido, señalando que la política de préstamos que hasta ahora se ha seguido para enfrentar el desfase de las cuentas "no es la mejor forma de financiar el sistema".

RECHAZA UNA SUBIDA DE TIPOS

En todo caso, Granado ha matizado posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en el Congreso, que sus afirmaciones no iban dirigidas a una futura subida de tipos, sino que el aumento de las aportaciones tendría que ser, a su juicio, a partir del pago de mejores salarios.

"No estamos pensando en subir los tipos de cotización. Nosotros lo que queremos es que suban los salarios", ha explicado, añadiendo que "este país no se puede permitir el lujo de seguir pagando buenas pensiones si los salarios son inferiores a las pensiones".

"Luego los organismos internacionales nos dicen, con razón, que tenemos una relación muy generosa entre pensión y salario", ha añadido, en referencia a una tasa de sustitución que en España es elevada respecto a otros países "no porque haya subido desorbitadamente" la cuantía de la pensión, ha sostenido, "sino porque los salarios han disminuido".

PIDE APLAZAR EL DEBATE DEL 'DESTOPE'

Antes, en su intervención ante la Comisión, Granado ha reconocido que no es partidario de un 'destope' en las cotizaciones, aunque en el propio Gobierno del que forma parte "puede haber gente que a lo mejor está a favor". De hecho, ha mencionado que el propio Pedro Sánchez señala que, al existir un tope de cotización, parte del salario no cotiza. "Un problema intelectual", ha dicho, en el que "el presidente tiene toda la razón".

En todo caso, ha relacionado implícitamente que un hipotético 'destope' conllevaría subir la pensión máxima y que habría que encontrar "una solución razonable jurídicamente" porque la subida tendría que ser inmediata y no a partir de una fecha determinada. "Hasta que no encontremos una solución razonable jurídicamente a esta cuestión, prefiero no hablar de 'destope'", ha zanjado.

Asimismo, ha señalado que ve con buenos ojos la propuesta de la AIReF de redistribuir las aportaciones de las cotizaciones para que aumenten las dirigidas al sistema de pensiones en detrimento de las del desempleo, "que tiene superávit año tras año". "Nos parece bien, pero no solo a nosotros", ha dicho, pues "indirectamente" también han conocido el visto bueno de patronal y sindicatos, que son los que, a su juicio, "deben acordar una medida de esa naturaleza".

"EL GOBIERNO NO VA A SER ESPECTADOR INDIFERENTE"

En este sentido, Granado ha asegurado que el Ejecutivo "no va a ser espectador indiferente ante el continuo deterioro del déficit del sistema de pensiones", una actitud que cree que no compartió su predecesor, ya que "fue negligente con la evolución del déficit".

Así, ha recordado que tuvo que ser la OCDE y su presidente Ángel Gurría el que alertó de que "el incremento del empleo se estaba haciendo gracias a la devaluación de los salarios", pues cuando se aumentaba la afiliación, los ingresos a la Seguridad Social no lo hacían de una forma suficiente.

"Con lo que cotizaba una empresa que se había dado de alta estaba pagando la séptima parte de lo que consumía un pensionista del Régimen General de la Seguridad Social", ha dicho, criticando que a pesar de que desde 2014 aumentaban los datos de ocupación, "los ingresos de la Seguridad Social bajaban". "Remontamos en empleo, pero no remontábamos en ingresos", ha dicho.

"Ahora mismo, una persona que se da de alta lo hace con una base de cotización media inferior a los 1.000 euros y el mismo día su padre va a jubilarse con una pensión media de 1.400 euros", ha visibilizado, señalando "el agravante" de que la pensión se cobra en 14 mensualidades y se cotiza en 12. "Si seguimos pensando que la única solución es el crecimiento del empleo, con estos parámetros, los que lo piensan conducen al sistema a la quiebra", ha dicho.

Por ello, ha invitado al resto de grupos a "presentar enmiendas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social", pero ha pedido también que transmitan a los dirigentes de las formaciones críticas con la subida de impuestos que cuando defienden bajarlos, están haciendo "lo contrario de lo que se debate en el Pacto de Toledo".