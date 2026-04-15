Gobierno garantiza un esfuerzo "importante" en la nueva Oferta Pública de Empleo para reforzar plantillas

Archivo - El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, ha garantizado que en la oferta de empleo público (OEP) de 2026 la Seguridad Social, así como la Administración en general, hará un esfuerzo "importante" para continuar con el refuerzo de sus plantillas y, de esa manera, garantizar una buena atención a los ciudadanos.

Así lo ha indicado este miércoles durante una comparecencia en el Senado para informar sobre los paros indefinidos convocados por los directivos provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), su impacto en la gestión de las prestaciones sociales y las medidas que prevé adoptar el Gobierno para dar una solución urgente y efectiva al supuesto "colapso" sufre este organismo.

Borja Suárez ha indicado que las plantillas de la Seguridad Social están sufriendo el impacto de la pérdida de efectivos, con una disminución de 5.600 funcionarios desde 2011, y el incremento de las jubilaciones, con 1.700 jubilaciones en la Seguridad Social sólo en el año 2025.

Asimismo, ha acusado al Partido Popular (PP) de ser culpable de parte de este empequeñecimiento de las plantillas de la Seguridad Social, ya que sólo crearon 500 nuevas plazas en las ofertas de empleo público en el periodo 2012-2018, mientras que el actual Ejecutivo ha generado casi 8.500 plazas nuevas en los últimos años, con un especial refuerzo a partir del 2020.

A pesar de ello, ha negado que haya un problema "generalizado" de citas para las oficinas, ya que cuando se sacan, pueden agotase con rapidez, pero en un plazo razonable se vuelve a poner a disposición de la ciudadanía nuevas citas.

"Evidentemente nos gustaría llegar a más gente, más lejos, pero no se puede hablar de un colapso en absoluto. Además, la evolución es positiva, las cosas van mejorando", ha expuesto Suárez, que ha apuntado que hay un plan que se está desarrollando.

Según datos aportados por el secretario de Estado, en el año 2025 se hicieron 290 millones de atenciones por parte de la Seguridad Social: 67 millones se produjeron en la modalidad presencial, telefónica o telemática y 223 millones son atenciones automatizadas o resueltas a través de la vía digital.

LLAMA A LAS CC.AA. A SUSCRIBIR CONVENIOS CON LAS MUTUAS PARA LA IT

Respecto a la Incapacidad Temporal (IT), Suárez ha recordado que se está trabajando en el marco del diálogo social para dar respuestas al aumento de las bajas médicas y ha llamado a las comunidades autónomas a firmar acuerdos para que los servicios públicos de salud de las autonomías puedan utilizar los medios asistenciales de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una medida acordada con organizaciones sindicales y patronales.

"Hay convenios ya suscritos, otro que se producirá en los próximos días, pero yo hago un llamamiento al conjunto de las comunidades autónomas para aprovechar algo que, desde luego, serviría para agilizar la tramitación de los procesos traumatológicos", ha expuesto Suárez al respecto.

Así ha respondido a las críticas de la senadora del Partido Popular (PP), María del Rocío Dívar, que ha alertado sobre el incremento en el gasto de la IT, que ha pasado de suponer 7.400 millones de euros en 2018 a 18.400 millones en el año 2025, un aumento del 146%.

La senadora ha reprochado la inacción del Gobierno en la materia, ya que, en su opinión, el Ejecutivo sólo ha respondido creando un observatorio para abordar las bajas médicas, que se han convertido ya "en la segunda prestación del sistema".

Asimismo, ha criticado que el secretario de Estado tardara 10 meses en recibir a los directivos provinciales del INSS y que les prometiera medidas que no han llevado a cabo para que pusieran fin a los paros. "Aunque las movilizaciones finalizaran, las causas que las motivaron están más vivas que nunca", ha afirmado.

La senadora del PP ha reprochado que la Seguridad Social no sea capaz de garantizar la atención presencial al ciudadano y que permita la existencia de un "mercado negro" de citas. "Hoy, conseguir una cita previa se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos", ha expuesto.

Por su parte, la senadora del PNV, Nerea Ahedo, y la de Bildu, Olaia Duarte, también han censurado la situación dentro de la Seguridad Social y la tardanza del Ejecutivo en publicar la orden de cotización, que en muchos casos obligará a rehacer nóminas.

"Que nos diga que no hay problema con las citas, eso es no pisar tierra. Todos conocemos casos, algunas veces muy cercanos (...). Es impresionante que nos diga que no hay problemas con las citas", ha refutado Ahedo.