El Gobierno plantea para este año una oferta de empleo en la AGE muy similar a las 26.889 plazas de 2025

Archivo - Una funcionaria en su puesto de trabajo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gobierno y sindicatos han comenzado a negociar la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE) y, aunque no han abordado cifras concretas, desde Función Pública se ha asegurado que será parecida a la de 2025, que ascendió a 26.889 plazas, según ha informado este lunes el sindicato CSIF.

Así, aunque la negociación entre las partes se ha iniciado sin aportar datos sobre las líneas generales de la OEP, el Departamento que dirige Óscar López ha afirmado que será "muy similar a la del año pasado" y que su intención es que se apruebe en el mes de abril, señalan desde CSIF.

Tanto este sindicato como UGT Servicios Públicos han coincidido en que la OEP de 2026 debe tener en cuenta la inminente aplicación en la AGE de la jornada semanal de 35 horas.

CSIF ha reclamado que la oferta de 2026 supere la del año anterior, tanto en acceso libre como en promoción interna, reforzando ámbitos "especialmente deficitarios" de personal, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como todos los implicados en el proceso de regularización de extranjeros.

Asimismo, y ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, CSIF ha pedido al Gobierno que articule alguna fórmula para eliminar la tasa de reposición (el límite que tienen las administraciones para reponer efectivos), a fin de que los diferentes departamentos puedan diseñar sus planes de recursos humanos atendiendo a las necesidades reales de plazas.

CSIF ha recordado en un comunicado que rechazó la oferta de empleo del año pasado porque se creó menos de la mitad de empleo neto que en 2024 y se redujo "de manera significativa la promoción interna".

"En la oferta de este año se deben aplicar los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público para agilizar y mejorar los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, así como para el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía", sostiene CSIF.

Por su parte, UGT ha urgido al Gobierno a presentar las cifras pertinentes de la OEP antes de la próxima reunión, prevista para el próximo miércoles.

No obstante, el sindicato ha insistido en que sólo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la jornada de 35 horas y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

En la reunión, UGT Servicios Públicos ha reivindicado la creación de empleo neto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en ofertas anteriores que todavía no se han aplicado plenamente.

En concreto, el sindicato ha pedido que se agilicen los procesos selectivos para que se inicien en el mismo año de su publicación, de modo que se reduzcan los plazos hasta su resolución.

Según ha denunciado, siguen pendientes de convocatoria las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Son, en total, 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna que aún no se han convocado.

LAS 35 HORAS SE APLICARÁN DE MANERA INMINENTE

UGT ha informado además este lunes de que la implantación en la Administración General del Estado de la semana laboral de 35 horas está más cerca de ser una realidad tras los avances logrados entre Gobierno y sindicatos en una reunión técnica mantenida este lunes.

Así, ha apuntado, el miércoles se presentará un nuevo borrador con las mejoras propuestas por los sindicatos, de forma que el acuerdo para las 35 horas podría firmarse el próximo viernes en la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado.

De este modo, y tras meses de negociación, "se daría por fin cumplimiento" a una medida contemplada en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI, suscrito por UGT Servicios Públicos y CCOO con el Gobierno.

UGT, que ha explicado en un comunicado que la jornada de 35 horas incluirá a todos los colectivos de la AGE, ha pedido al Gobierno que se mantengan las condiciones ya conquistadas, como la flexibilidad horaria o las cortesías, y que no se produzcan retrocesos en las condiciones ya pactadas.

En este sentido, el sindicato ha solicitado que se incluya en el acuerdo una cláusula que garantice los pactos internos vigentes en materia de jornada, horarios y/o calendarios.

"Este es el momento de consolidar una reivindicación histórica sin dar ni un paso atrás", ha subrayado UGT, que ha defendido que la jornada de 35 horas debe dejar de ser una mejora opcional y convertirse en un derecho reconocido y de aplicación para todo el personal de la Administración General del Estado.

Además, ha advertido de que no aceptará que su implantación conlleve recortes en materia de conciliación o flexibilidad, ni una merma en la calidad del servicio público.

MEJORA DEL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por otra parte, Función Pública y sindicatos ultiman un acuerdo para mejorar el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, para las que se reservará un cupo no inferior al 10% de las plazas convocadas en acceso libre y promoción interna, ha avanzado CSIF.

Entre otros aspectos, este acuerdo implica la convocatoria de pruebas específicas e independientes, el acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual y criterios para los procesos selectivos atendiendo a barreras arquitectónicas, tecnológicas, comunicativas, así como aquellas de carácter procedimental u organizativo que puedan impedir o dificultar la plena participación en condiciones de igualdad.

Igualmente, según CSIF, se reconocerán situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando el derecho a las adaptaciones del puesto de trabajo, reconociendo el desempeño efectivo de las tareas de su condición profesional, así como a la formación y cualificación profesional.