Gobierno y sindicatos se reúnen la próxima semana por las 35 horas en la AGE, que serán efectivas desde marzo

Archivo - Foto de archivo de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, durante una reunión con CCOO, UGT y CSIF. - MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) se reunirán esta semana para dar el último impulso a las negociaciones sobre la jornada de 35 horas en la AGE, una medida que será una realidad a partir del próximo viernes, según han informado desde UGT en un comunicado.

Así, el Ejecutivo ha convocado a los sindicatos para el próximo lunes 23 y miércoles 25 de marzo a dos reuniones técnicas para ultimar la medida -- que deberá ser ratificada en la Mesa General de Negociación de la AGE --, recogida en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, suscrito por UGT y CCOO con el Gobierno, y que desde Función Pública se habían comprometido a impulsar desde marzo.

Además, el Gobierno llevará a negociación también el 23 y 25 de marzo en la comisión técnica de temporalidad y empleo la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026 y la regulación del acceso de las personas con discapacidad en la AGE.

Para UGT Servicios Públicos, la jornada de 35 horas debe dejar de ser una mejora opcional y convertirse en un derecho reconocido y de aplicación para todo el personal de la Administración General del Estado y ha advertido de que no aceptará que su implantación conlleve recortes en materia de conciliación o flexibilidad, ni una merma en la calidad del servicio público.

Sobre la nuevo Oferta de Empleo, UGT Servicios Públicos ha reclamado al Gobierno que garantice la compatibilidad entre la implantación de la jornada de 35 horas y la calidad de los servicios que presta la Administración a la ciudadanía.

En materia de empleo, el sindicato ha adelantado que seguirá exigiendo la creación de empleo neto y reclama a Función Pública el cumplimiento de los compromisos adquiridos en ofertas anteriores que aún no se han aplicado plenamente. En concreto, ha pedido agilizar los procesos selectivos para que se inicien en el mismo año de su publicación y reducir los plazos hasta su resolución.

Además, UGT ha denunciado que siguen pendientes de convocatoria las ofertas de personal laboral correspondientes a 2023, 2024 y 2025. En total, 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna continúan sin convocarse, lo que repercute negativamente tanto en la calidad del servicio público como en las expectativas del personal de la AGE.

Junto a ello, el sindicato ha insistido en la necesidad de reforzar las plantillas en organismos con alta demanda de atención a la ciudadanía, como el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería y, especialmente, la Seguridad Social, donde en muchos casos resulta muy difícil conseguir una cita previa.

Respecto a la regulación del acceso de las personas con discapacidad en la AGE, UGT ha reiterado su compromiso por una Administración del Estado diversa, inclusiva y accesible, que garantice el ejercicio pleno de los derechos laborales y sociales de todo el personal de la AGE.