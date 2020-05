Más de 168.000 empleos que estaban "bajo el paraguas" de los autónomos se han perdido hasta marzo, según ATA

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 168.205 empleos que estaban "bajo el paraguas" de los autónomos se han perdido durante el primer trimestre, un 14,4% menos, según se desprende de un estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En concreto, entre enero y marzo se han perdido 126.519 empleos asalariados y también ha descendido el número de autónomos en 41.686 personas.

En todo 2019, los autónomos habían bajado, por primera vez desde que hay registros, el número de asalariados que tienen a su cargo de 887.093 trabajadores a 877.208 trabajadores, lo que supuso un descenso de 9.885 trabajadores (-1,1%).

"Era la primera vez que descendía esta cifra desde 2011 y ahora en un único trimestre hablamos de que de los 877.208 trabajadores en diciembre de 2019, quedan 750.689 en el ámbito de los autónomos a cierre del primer trimestre de 2020", ha apuntado ATA.

También se ha registrado un descenso del número total de autónomos, que han pasado de los más de 3,26 millones registrados a finales de 2019 a los más de 3,22 millones de autónomos registrados a finales de marzo de este año (-1,3%).

De estos, 23.092 eran societarios (el 55%) y 18.594, autónomos persona física. ATA también ha resaltado que ha descendido el número de trabajadores por cuenta propia empleadores (-11,7%), hasta totalizar en los 378.525 trabajadores empleadores que tienen algún trabajador a su cargo.

También ha remarcado que se ha visto mermado el tamaño de las empresas dirigidas por autónomos y todos los que tienen trabajadores han reducido sus plantillas.

Así, los autónomos que tienen más de cinco trabajadores han descendido en un 22,1%, la mayor caída del tamaño de empresa analizado en este informe, mientras que las empresas de autónomos con cuatro trabajadores han descendido en un 14,9% en el primer trimestre del año y las de tres trabajadores en un 14,2%.

Los autónomos con un trabajador a su cargo han totalizado en 203.645 personas a finales de marzo de este año, lo que supone un descenso del 8,5% en comparación con el trimestre precedente.

"Nos parecía mala noticia en diciembre el descenso del 1,1% del empleo que generaban los autónomos en 2019. Nos quedamos ahora sin calificativos para este cruel varapalo de una caída de ese empleo del 14,4% en el primer trimestre de 2020", ha remarcado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Amor ha hecho hincapié en que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus tiene graves consecuencias en la economía, "que acucian a los más pequeños, aquellos que con mucho esfuerzo mantenían pequeñas empresas de hasta cinco trabajadores, empresas familiares y que sostienen la economía de muchas pequeñas localidades españolas".

Así, ha puesto de relieve la importancia de que se apoye y ayude a los trabajadores por cuenta propia para salir de esta situación. Por ello, aboga por alargar el cese de actividad extraordinario con un criterio de descenso de ingresos y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta final de año.

Además, insta a reducir las trabas e impuestos a los que no recuperen su actividad normal en los próximos meses y a prestar una atención especial y una gran sensibilidad a los autónomos que trabajan para las administraciones públicas para que no sufran morosidad "y no añadan esta lacra a sus problemas".