De Miguel (Cepyme) cree que el teletrabajo debe ser una "recomendación" y no una "imposición"

Archivo - La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel. - David de Haro - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha defendido que el teletrabajo debe ser una "recomendación" y no una "imposición", y que se debe tener en cuenta el tamaño de las empresas, dónde se encuentran y la actividad que realizan.

"El teletrabajo no es viable para todos los sectores y para todos los tamaños de empresa", ha defendido este martes durante un desayuno de 'Nueva Economía Fórum' al ser preguntada por un documento que baraja aprobar Bruselas próximamente en el que plantea implantar un día de teletrabajo obligatorio para recortar los costes energéticos derivados de la guerra en Irán.

Sobre la cuestión, la presidenta de Cepyme ha defendido su postura argumentado que "no tiene mucho sentido" aplicar una medida de ahorro energético cuando un trabajador vive en un municipio de 5.000 habitantes y puede ir andando de casa al trabajo o que hay actividades que no permiten teletrabajar.

Durante su comparecencia, Ángela de Miguel ha avisado de la pérdida de pequeñas y medianas empresas, con 25.000 microempresas menos que antes de la pandemia debido a la excesiva regulación que existe en el país y que pone en riesgo la viabilidad de la pyme.

Así, ha lamentado el deterioro del diálogo social, que no tiene en cuenta la realidad de las pymes, sobre todo el diálogo que mantienen las empresas con el Ministerio de Trabajo.

La presidenta de Cepyme ha defendido la necesidad de un diálogo social "eficaz" y ha asegurado que las empresas seguirán sentándose en las mesas de diálogo social tripartito --Gobierno, sindicatos y patronal--, con la confianza de que en algún momento el Ejecutivo deje de tomar decisiones "unilaterales" que debilitan el país y la prosperidad de los ciudadanos.

En esta línea, ha asegurado que desde la patronal de pymes defenderán el diálogo social independientemente de las "vicisitudes políticas" que puedan encontrar y ante cualquiera que lo intente limitar o no crea en el diálogo.

Al ser preguntada por si la presencia de Vox en gobiernos autonómicos pone en peligro el diálogo, Ángela de Miguel ha afirmado que es "fundamental para el país" los acuerdos que alcanzan patronal y organizaciones sindicales a través de la negociación bipartita y ha defendido que las instituciones independientes hacen a España "mejor".

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