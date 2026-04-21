La distribución alimentaria española creció un 3,1% en 2025, ligeramente por debajo de la media europea

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de la distribución alimentaria española se incrementaron un 3,1% en 2025, ligeramente por debajo de la media europea, que se situaron en el 3,4%, según los datos del informe 'The State of Grocery Retail 2026: Europe, elaborado por McKinsey & Company y Eurocommerce'.

En concreto, en términos reales, descontando la inflación, España muestra un crecimiento del 0,7%, incluso por encima del 0,5% europeo frente al 2024.

De esta forma, el mercado de alimentación en España registró el pasado año un aumento de volumen de 2,5% frente al 2024, por encima del aumento de 0,6% de la media europea. La cesta de la compra se contrajo en España un 0,3% frente al año anterior, en menor medida que la media europea que disminuyó un 1,8%.

El informe constata que uno de los elementos más distintivos del mercado español es el peso de la marca blanca, que alcanza en 2025 el 45%, muy por encima del 40% de media europea. Además, continúa creciendo a mayor ritmo que en el resto de Europa, ya que sube 1,3 puntos porcentuales frente al 0,4 puntos porcentuales con respecto al 2024, consolidándose no solo como una alternativa de ahorro, sino como una propuesta cada vez más estructural en la elección del consumidor.

Además, la compra de marca blanca se va reforzado por un menor uso de promociones que tuvieron un ajuste a la baja de 0,4% frente al 2024, mientras que en Europa de media las promociones crecieron un 0,2% en 2025 por el buen desempeño de formatos orientados a precio, lo que apunta a un modelo de mercado más centrado en el precio base que en la promoción puntual.

"España se consolida como uno de los mercados más avanzados en marca blanca en Europa, con una cuota del 45%, cinco puntos por encima de la media europea. Más allá del precio, estamos viendo cómo la marca propia se convierte en una propuesta cada vez más estructural y diferenciadora para el consumidor", ha explicado la socia senior de McKinsey & Company, María Miralles.

Respecto a los canales, el 'discount' es el que más creció en 2025 en España con un 8,4% más en 2025 frente al año anterior, mientras los que más contracción registraron fueron el 'online', con un 1,7% menos frente a 2024, y el hipermercado (-2,3%).

El informe también ha mostrado que la frecuencia de compra se mantiene más estable que en Europa, (2,8% en España versus 2,4% de la media europea), mientras que el tamaño de la cesta cae un 0,3% en España frente a la caída de 1,8% de media en Europa.

Además, la intención de ahorro en la compra sigue siendo elevada en España (48% versus 46% de la media europea), al igual que la búsqueda de promociones (43% de intención en España frente al 37% de la media europea), mientras que se percibe un mayor dinamismo en categorías de conveniencia, como los productos listos para consumir o el 'food-to-go'.

En contraste, la sensibilidad hacia la salud y la disposición a pagar más por productos saludables es más limitada, lo que sugiere que la evolución del consumidor español se está orientando más hacia la conveniencia que hacia el 'trading up' en valor añadido.

OPTIMISTAS DE CARA A 2026

Por otro lado, los directivos del sector en Europa han manifiestado una mejora visible del mercado con respecto al año pasado. Así, un 25% espera que este año las condiciones de mercado mejoren (frente al 16% del año anterior), mientras que un 36% cree que empeorarán frente al 29% de 2025.

Según el informe, casi ocho de cada diez (77%) de los CEOs sitúan la presión de costes y márgenes entre sus principales prioridades. La encuesta muestra también una mayor polarización regional: en el norte de Europa, el 63% de los directivos anticipa una mejora de las condiciones de mercado, mientras que en Europa occidental apenas un 11% espera una mejora.

Respecto a la apuesta por la tecnología, un 47% de los directivos encuestados sitúa la IA entre sus tres principales prioridades, pero siete de cada diez afirman que todavía no ven un impacto material en el Ebit o consideran que es pronto para medirlo.