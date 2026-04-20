El Gobierno remitirá a los agentes sociales una nueva propuesta para mejorar las bajas médicas, según UGT

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con el secretario general de CCCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá una nueva propuesta a los agentes sociales para regular los procesos de Incapacidad Temporal (IT) y mejorarlos, según ha afirmado este lunes la secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, tras la mesa de diálogo social convocada por el Gobierno.

Según han informado desde CCOO en un comunicado, la mesa de diálogo viene trabajando en un paquete de medidas relativas a la agilización de las bajas médicas, entre las que destaca la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado.

Ambos sindicatos han valorado que la mesa se haya retomado tras casi dos meses desde la última reunión y después de que desde la cartera de Elma Saiz hayan aceptado desbloquear dos cuestiones pendientes de acuerdos anteriores y que debían resolverse con carácter previo al resto de medidas: la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas y del mantenimiento del periodo transitorio establecido en la reforma de 2021 para determinar la cuantía de las pensiones de jubilación anticipada voluntaria.

Estas dos cuestiones mantuvieron las negociaciones congeladas hasta que se alcanzó un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo.

Sobre la cuestión, CCOO ha defendido en la mesa de negociación que el Gobierno apruebe "sin más demora" en un Real Decreto-Ley para todas las cuestiones que requieren un rango legal y que cuentan con acuerdo en la mesa de diálogo social, así como un Real Decreto para las de carácter reglamentario.

Asimismo, han solicitado al Ejecutivo que tenga garantizada la convalidación parlamentaria del Real Decreto-Ley y que este recoja las cuestiones urgentes que ya tiene el apoyo del diálogo social.

En estas normas, en opinión de CCOO, debería incluirse además de la jubilación parcial de las administraciones públicas, las medidas para mejorar la pensión de viudedad de las parejas de hecho, así como aquellas medidas relativas a aspectos relacionados con la gestión de la incapacidad temporal que cuentan con el acuerdo en la mesa de diálogo social y que pueden contar con el apoyo parlamentario suficiente para su convalidación.

Además, ha planteado que se aproveche este Real Decreto-Ley para reformar el artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público, de modo que se produzca sin más demora la revisión normativa que garantice de forma definitiva el acceso a la jubilación parcial para los funcionarios y el personal estatutario.

LA PENSIÓN DE VIUDEDAD DE PAREJAS DE HECHO, EN ESTUDIO

La mesa de negociación estudia la posibilidad de incorporar en determinadas situaciones para acceder a la prestación de viudedad en caso de parejas de hecho a personas que no pueden acreditar el requisito de formalización administrativa de la constitución de pareja de hecho, pero que cuentan con hijos comunes con las personas causantes de la pensión de viudedad o con periodos de convivencia pública y notoria que sí puede acreditarse.

Durante el encuentro, UGT ha pedido regular el coeficiente reductor de la edad de jubilación para el personal del sector aéreo, mientras que CCOO ha propuesto que las mutuas colaboradoras pasen a ser Entidades Gestoras de la Seguridad Social o determinar la presunción de laboralidad en la atención sanitaria y económica de los procesos de origen musculoesquelético que los trabajadores insten ante las Mutuas alegando su origen profesional y que, en caso de que se determine que su origen es contingencia común, la mutua pueda solicitar a la Seguridad Social la determinación de contingencia.

Desde el sindicato encabezado por Unai Sordo se han posicionado en contra de la propuesta del Gobierno de incrementar las competencias de las Mutuas para posibilitar que puedan hacer propuestas de incapacidad permanente de contingencia común.