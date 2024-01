Montero responde a Podemos que la reforma del subsidio de paro no contempla recortes

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado este lunes a Podemos que la reforma del subsidio por desempleo, que el Pleno del Congreso votará el próximo miércoles, no contempla recortes y confía en que la formación morada apoye finalmente la norma con su voto favorable.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Montero respondía así tras conocerse que Podemos baraja rechazar el decreto ley de reforma del subsidio de desempleo si no se elimina la rebaja progresiva de la cotización para mayores de 52 años que cobran esa prestación.

Fuentes de la formación morada han indicado a Europa Press que, de cara a la votación de la norma en el Congreso, reclaman al Gobierno eliminar ese cambio, que consideran un "recorte" en las pensiones de jubilación para los mayores de 52 años que perciben esta ayuda.

Montero ha subrayado que el Gobierno ha explicado "hasta la saciedad" que no se reduce el subsidio de mayores de 52 años. "No obstante, Podemos sigue hablando de recorte, cosa que nosotros negamos", ha dicho la vicepresidenta primera.

La ministra ha explicado que lo que ha hecho la reforma es rebajar la sobrecotización asociada al subsidio de mayores de 52 años porque, con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), "ya no es necesaria".

"Esa sobrecotización que figuraba anteriormente venía como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo. Nosotros hemos incrementado más de un 45% el salario mínimo interprofesional y eso implica que realmente en este momento no es necesaria, no hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años. Lo hemos explicado hasta la saciedad", ha insistido Montero.

La vicepresidenta ha señalado que siguen las conversaciones con Podemos y espera que "a lo largo de las próximas horas", la formación morada pueda apoyar "un decreto que beneficia a las personas en situación de desempleo". "Estoy convencida de que Podemos quiere proteger a estas personas", ha subrayado.

Preguntada por si el Gobierno está dispuesto a modificar esta norma para lograr el sí de Podemos en el Congreso, Montero se ha limitado a decir que se está hablando con los diferentes grupos y que espera que "en breve", cada uno de ellos pueda anunciar su voto favorable al decreto.

Montero ha defendido que esta reforma del subsidio ha sido aplaudida por los sindicatos y por "todos aquellos que están en la defensa de los trabajadores".

"Lo que da esta reforma es una mayor cobertura a las personas en situación de desempleo, de manera que hay más colectivos que se incorporan y además hay unas prestaciones superiores a las que anteriormente teníamos. Es decir, mejoramos la calidad de vida, mejoramos también la prestación del subsidio por desempleo, elementos que no se habían podido tocar en la anterior legislatura", ha resaltado.

La vicepresidenta primera ha recordado además que esta reforma es una exigencia de Europa para la recepción de los 10.000 millones de euros del cuarto pago de los fondos europeos.

LA NEGOCIACIÓN PARA SACAR ADELANTE LOS PGE, "EN BREVE"

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, la ministra ha señalado que se está terminando de trabajar con los diferentes departamentos del Gobierno, un proceso "bastante laborioso", y "en breve" se empezará ya a hablar con los diferentes grupos políticos para que el proyecto de Presupuestos "vea la luz lo antes posible".

De momento, la primera sesión plenaria del Congreso del año 2024 debatirá y votará el próximo miércoles los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un primer paso en la tramitación de los Presupuestos Generales que el PP podría tumbar con su mayoría absoluta en el Senado.

La votación de estos objetivos se realizará con los Presupuestos de 2023 ya prorrogados porque el Ejecutivo no ha podido aprobar un proyecto de cuentas públicas antes del 1 de enero de 2024 por el calendario electoral y el posterior proceso de investidura.

La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 antes de abril. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

CONDONACIÓN DE DEUDA AUTONÓMICA

Preguntada por si se reunirá con los presidentes autonómicos para explicarle la oferta del Gobierno sobre la condonación de deuda autonómica, Montero ha señalado que la interlocución "natural" es con los consejeros de Hacienda de las CCAA, con los que el Ministerio se reunirá "para poner en común todos los elementos que tienen que ver con esa asunción por parte del Estado de la deuda autonómica".

"Aquellos que salieron diciendo que no lo querían ya están diciendo que (...) Yo he escuchado a algunos presidentes autonómicos del PP que dicen que sí tienen interés en que a su comunidad autónoma también haya una parte de la deuda que se le quite para poder llevarla al Estado. No quiero dar ningún nombre, pero creo que lo ha dicho incluso el propio presidente de Andalucía", ha apuntado Montero, que cree que también se sumarán el resto de presidentes autonómicos si la medida beneficia a sus territorios.

"Tengo yo que ver que alguno de los presidentes autonómicos renuncie a una oferta que le hace el Gobierno de España, que es muy importante para su comunidad autónoma y para el saneamiento de las cuentas públicas y que le puede permitir recuperar autonomía financiera. Así que estoy convencida de que todos al final llegarán al acuerdo, más allá de que por supuesto pedirán más (...) Creo que la propuesta es muy buena y va a favorecer a todos los territorios", ha concluido.