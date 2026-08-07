Mueren 358 trabajadores en accidente laboral en la primera mitad del año, cinco menos que en 2025

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Un total de 358 trabajadores fallecieron en accidente laboral en el primer semestre del año, cinco menos que en el mismo periodo de 2025, lo que, en términos relativos, supone una caída del 1,4%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales (119 fallecidos), golpes por la caída de un trabajador (51) y aplastamientos o amputaciones (49), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 1,7% hasta junio, con 290 fallecidos, cinco menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte no experimentaron variación, con un total de 68 fallecidos, los mismos que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 139, con un aumento del 3,7% frente a 2025.

El de servicios fue el único sector que elevó su cifra de siniestros mortales en comparación con el primer semestre de 2025, pues construcción y agricultura registraron en los seis primeros meses de este año el mismo número de fallecidos que hasta junio de 2025, con 85 y 28 muertes, respectivamente, en tanto que la industria recortó los siniestros mortales un 20,8%, hasta un total de 38 fallecidos.

322 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 36 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 358 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta junio, 322 eran asalariados, doce menos que en igual periodo de 2025 (-3,6%), mientras que 36 fallecidos eran trabajadores autónomos, siete más que en los seis primeros meses de 2025 (+24,1%).

Del total de autónomos que perdieron la vida en accidente laboral, 32 lo hicieron en su centro de trabajo, siete más respecto al mismo periodo de 2025 (+28%), mientras que cuatro fallecieron en un siniestro 'in itínere', igual que el año anterior.

Frente al aumento en el número de accidentes con baja de los asalariados, éstos descendieron entre los autónomos un 2,4%, hasta los 13.358, de los que 12.389 se produjeron en el puesto de trabajo (-2,5%) y 969 fueron siniestros 'in itínere', un 1,6% menos que en los seis primeros meses de 2025.

SUBE EL TOTAL DE ACCIDENTES CON BAJA

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 1,8% entre enero y junio, hasta un total de 303.853, de los que 259.647 se produjeron en el centro de trabajo (+1,4%) y 44.206 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 4,4%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 1.700 hasta junio, un 5,6% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave fueron 443, ocho más que hasta junio de 2025 (+1,8%).

Por su parte, los accidentes leves en jornada de trabajo aumentaron un 1,4%, hasta un total de 257.657, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 4,4%, hasta los 43.695.

Según los datos de Trabajo, hasta junio se notificaron además 261.120 accidentes laborales sin baja en el puesto de trabajo, cifra un 0,7% inferior a la del primer semestre de 2025.

UGT INSTA A APROBAR EN EL PARLAMENTO LA REFORMA DE LA LPRL

Tras conocerse estos datos, UGT ha calificado de "inaceptable" la muerte de 358 trabajadores en accidente laboral en la primera mitad del año y ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

"Cada año, centenares de personas fallecen y miles sufren lesiones en accidentes de trabajo sin que empresas y administraciones públicas adopten medidas suficientes para revertir esta situación", ha denunciado el sindicato de Pepe Álvarez en un comunicado.

Para UGT, la aprobación de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales resulta "urgente", pues el anteproyecto de ley firmado por el Gobierno, UGT y CCOO "refuerza la obligación de gestionar los riesgos psicosociales, adapta la normativa a los riesgos derivados de las transiciones climática, demográfica y digital, incorpora la perspectiva de género en la gestión preventiva y crea la figura del agente territorial para apoyar a las pymes en el desarrollo de una cultura preventiva eficaz".

"La creación de esta nueva figura contribuiría a mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales en aquellas pequeñas y medianas empresas que carecen de representación sindical. Precisamente, las pymes son las que mayores dificultades presentan para gestionar adecuadamente sus riesgos laborales, por lo que la intervención del agente territorial en empresas de menos de diez personas trabajadoras supondría un importante avance en la protección de la salud laboral", defienden desde UGT.

El sindicato también ha instado a las empresas a cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y reforzar sus obligaciones preventivas.

"CUALQUIER ACCIDENTE DE TRABAJO ES PREVENIBLE", DICE CCOO

Para Comisiones Obreras (CCOO), cualquier accidente de trabajo es prevenible y 358 muertes sigue siendo "una cifra intolerable". "En 2026 no podemos admitir que aumenten un 25% las muertes por atrapamientos, aplastamientos o amputaciones o un 4% por caídas. Son riesgos groseros, prevenibles con medidas simples y baratas", ha señalado el sindicato a través de un comunicado.

Por ello, en la misma línea que UGT, CCOO también ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que en el último periodo de sesiones de la legislatura se tramite de manera urgente el proyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención que el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes.

"Es la única manera para impulsar una mejora en las condiciones de trabajo en las empresas que consolide la reducción de la siniestralidad, independientemente de la evolución del mercado de trabajo, que es lo que sucede en este momento", ha añadido el secretario de salud laboral y medio ambiente de CCOO, Mariano Sanz.

ATA: FALTA FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Por su parte, el secretario general de ATA y responsable del área de prevención de riesgos laborales, José Luis Perea, ha afirmado que, pese al retroceso de los accidentes con baja en el colectivo de autónomos, se ha producido un repunte de las muertes entre los trabajadores por cuenta propia, por lo que no se puede bajar la guardia.

"No podemos relajarnos y no podemos relajarnos porque, entre otras cosas, los accidentes mortales han subido", ha advertido.

"Tenemos 32 autónomos que han perdido la vida en el trabajo, siete más que el año pasado, y esto muestra también la falta de formación e información que hay, y una dejación total por parte de las Administraciones Públicas en fomentar una cultura preventiva tan necesaria para gente que no sólo arriesga su patrimonio, sino también, como estamos viendo en muchos casos, su propia vida", ha concluido Perea.