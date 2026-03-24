Las mujeres representan el 38,7% del empleo en pymes y llegan al 43,6% en grandes empresas, según un estudio

Presentación del informe 'El rol de la mujer en la empresa española' del Colegio de Registradores, - COLEGIO DE REGISTRADORES

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres representan el 38,7% del empleo en las pymes, porcentaje que en las grandes empresas alcanza el 43,6%, según se desprende del informe 'El rol de la mujer en la empresa española' del Colegio de Registradores, un estudio que analiza la presencia femenina tanto en el empleo como en los órganos de administración de las sociedades mercantiles en España.

El estudio pone de manifiesto que, aunque la participación de las mujeres en el mercado laboral español ha experimentado una evolución positiva en las últimas décadas, su presencia en los órganos de administración de las empresas continúa siendo inferior a una cuarta parte del total, lo que evidencia la persistencia de una brecha de género en niveles de liderazgo empresarial.

El documento, elaborado a partir de la información procedente del Registro Mercantil y de los depósitos de cuentas anuales realizados durante el año 2025, correspondientes al ejercicio 2024, ofrece una radiografía actualizada de la participación de la mujer en el tejido empresarial español y permite identificar avances, desafíos pendientes y tendencias en materia de igualdad de género en el ámbito empresarial.

Así, en relación con el empleo, los datos muestran que las pymes concentran el 65,9% del empleo analizado y, en cuanto a la participación femenina, el informe señala que las mujeres representan el 38,7% del empleo, porcentaje que en las grandes empresas alcanza el 43,6% del total del empleo.

Por tamaños empresariales, la mayor proporción de empleo femenino se observa en microempresas (40,2%), seguidas de las empresas medianas (39,6%), mientras que en las pequeñas empresas el porcentaje se sitúa en el 35,9%.

Desde una perspectiva sectorial, el estudio evidencia importantes diferencias en la distribución del empleo por género. Los sectores más masculinizados continúan siendo las industrias extractivas y la construcción, donde los hombres ocupan más del 85% de los puestos de trabajo. En cambio, la presencia femenina es mayoritaria en las actividades sanitarias y de servicios sociales, donde las mujeres representan aproximadamente tres de cada cuatro empleos.

Asimismo, el informe identifica otros sectores con un equilibrio más cercano entre hombres y mujeres, como actividades inmobiliarias, actividades financieras y de seguros o actividades profesionales, científicas y técnicas.

PARIDAD LEJANA EN ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES

Por otro lado, en cuanto a la presencia femenina en los órganos de administración de las sociedades mercantiles, el informe concluye que todavía se encuentra lejos de alcanzar niveles de paridad ya que la representación de mujeres en los órganos de administración alcanza el 26,8% en las microempresas, el 21,3% en las pequeñas empresas, el 20,1% en las medianas empresas y el 21,6% en las grandes empresas.

Desde una perspectiva sectorial, los mayores porcentajes de participación femenina en órganos de administración se concentran en Educación (42,4%), Otros servicios (42,1%) y Actividades sanitarias y de servicios sociales (41,2%). Por el contrario, los sectores con menor presencia femenina en los órganos de dirección son Información y comunicaciones (18,3%), Industrias extractivas (18,5%) y Construcción (18,8%).

Para llevar a cabo este informe, se ha realizado un análisis de más de 1,025 millones de depósitos de cuentas anuales, lo que proporciona una muestra muy amplia del tejido empresarial español y permite estudiar la participación femenina en los dos ámbitos, el empleo y la intervención en los órganos de administración de las empresas.