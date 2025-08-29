El número de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo cayó un 42,6% en junio

Archivo - Fachada de una oficina de empleo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) cayó un 42,6% en junio en comparación al mismo mes del año anterior, con 9.623 afectados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

De manera desagregada, 5.148 trabajadores se vieron afectados por suspensión de contrato (-60%); los trabajadores afectados por despidos colectivos avanzaron un 17,6%, hasta los 3.898, mientras que hubo 577 afectados por reducción de jornada (-3%).

Del total de trabajadores que estaba en ERE en junio de 2025, el 5,96% (573) estaba afectado por un procedimiento originado por causa de fuerza mayor, en tanto que el 94,04% (9.050) lo estuvo por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Ambos retrocedieron respecto a 2024, los primeros cayeron un 60,6% y los provocados por causas ETOP, un 40,9%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

LOS ERE CAEN EN TODOS LOS SECTORES

Los trabajadores afectados por un ERE en junio cayeron en todos los sectores. En construcción perdieron un 83,4%, con 105 afectados, y en industria un 49,6%, hasta los 5.067 trabajadores.

En el lado contrario, en el sector agrario retrocedieron un 37,6%, hasta los 78 afectados, mientras que en servicios hubo un 26,6% menos de afectados, hasta totalizar en 4.373 trabajadores.

LOS DESPIDOS COLECTIVOS SOLO AUMENTAN EN INDUSTRIA

Los afectados por despidos colectivos solo aumentaron en industria, donde el número de afectados se multiplicó por más de cuatro, hasta los 1.447 trabajadores.

Por su lado, en el sector agrario cayeron un 98,9%, con solo un trabajador afectado; en construcción retrocedieron un 95,8%, con 14 afectados, mientras que en servicios restaron un 4,6%, con 2.436 afectados.

Por suspensión de contrato, todos los sectores registraron caídas, salvo en agricultura (+164%). Las más pronunciada fueron en construcción (-70,5%), industria (-64,8%) y servicios (-46,9%).

De igual manera, los afectados por reducción de jornada retrocedieron en agricultura e industria, aumentaron en servicios y se mantuvieron igual en construcción.

MADRID, LA CC.AA. CON MÁS AFECTADOS POR UN ERE

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid fue la que más trabajadores afectados por un ERE concentró en valores absolutos, con 1.532. Le siguen Castilla y León (1.504 trabajadores) y Cataluña (1.373 trabajadores).

Sin embargo, Castilla y León fue donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos en junio, tras multiplicarse por más de cinco, hasta los 1.504.