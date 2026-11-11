Paros en la industria gallega: del 100% en Alcoa a las alteraciones en Stellantis y servicios mínimos en Ence

Varias personas durante los piquetes organizados por la huelga general en el primer turno de Alcoa, a 11 de noviembre de 2026, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). La huelga afectará a la automoción, montajes e industrias auxiliares. No hay servicios mí - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general de este miércoles en las distintas compañías industriales de Galicia es desigual, con un 100% de paro en la fábrica de Alcoa San Cibrao en los turnos de noche y de mañana, en contraste con un 20% del turno de noche en Stellantis Vigo.

Pasado el mediodía, el sistema 2 de la planta viguesa estaba trabajando aunque con algunas alteraciones que no permitirán alcanzar la producción habitual y el sistema 1 está "parado por dificultades de aprovisionamiento ya comunicadas", según informan fuentes de Stellantis consultadas por Europa Press.

Por su parte, la CIG señala que el consumo eléctrico había caído un 11,6% a las 10,00 horas con respecto a la misma hora del miércoles pasado, un 6,6% en relación con este martes.

En Alcoa la huelga fue seguida por la totalidad de los trabajadores, después de que piquetes informativos estuviesen en las puertas de entrada de la factoría.

Situación distinta es la vivida en Stellantis Vigo esta noche, que trabajó con "normalidad" con "poco" seguimiento de la huelga, que otras fuentes sindicales calculan en un 20%.

"De mañana mucho más seguimiento que de noche", subrayan, aunque todavía no tienen datos porcentuales de este seguimiento. También en la fábrica automovilística se registraron piquetes desde antes incluso de las 00,00 horas de este miércoles.

No obstante, esta mañana sí hubo "incidencias" en la planta de Balaídos, que estuvo parada a primera hora de esta mañana, aseguran fuentes sindicales. Sin embargo, recuerdan que el sistema 1 permanece sin actividad por falta de componentes, por lo que solo está trabajando la mitad de la fábrica.

"Eso ya tiene un impacto productivo, aunque no consecuencia de la huelga, pero también tiene un impacto de posibilidades para la empresa de cubrir los puestos de trabajadores huelguistas. Esa es una de las cuestiones que vamos a vigilar y, si es necesario, denunciaremos la vulneración al derecho de huelga", advierten fuentes sindicales.

Por su parte, Comisiones Obreras ha apuntado a un "importante" seguimiento de la huelga en Galicia. Según sus cifras, en la industria el seguimiento se sitúa en el entorno del 70%, con fábricas "paralizadas" en la "práctica totalidad" como Navantia Ferrol, GKN Driveline en Vigo y la conservera Profand y DS Smith en Vilagarcía.

En Ence, en Pontevedra, la jornada está transcurriendo con "total tranquilidad", según fuentes sindicales, que indican que no ha habido incidentes en la factoría de Lourizán, donde estaban previstos servicios mínimos, fijados para anteriores huelgas.

Mientras, la CIG apunta que, en Vigo, en CTAG "apenas entraron a trabajar presencialmente 10 personas", en Anfaco "secunda la huelga prácticamente todo el personal", en Magna el seguimiento es "total", tanto en el turno de noche como en el de mañana, "al igual que en Paz Rodríguez".

El polígono de O Porriño (Pontevedra), según esta central, "está sin apenas actividad" y en la planta de Pescanova, de acuerdo con su información, "el paro es total".

En Lugo, afirma que "la Policía impidió acceder a Europastry, siquiera para informar". Mientras en la comarca de A Coruña, el paro tiene una afectación "importante" en polígonos, en empresas como Metalúrgica Gallega, Celsa Atlantic y Herfraga.

En Ferrol, según la información de la CIG, el paro es "total" en los astilleros y en O Salnés, excepto en Valga, "la gran industria del metal está cerrada".

Mientras, en Pontevedra, Safricope, Protea y GPS ETT están cerradas y en Cabomar la mitad del personal secunda la huelga, según sus datos. Tampoco entró el turno de noche de almacén del Marco Froiz y permanecen cerradas Cristalería Pontevedresa, COVSA, Gamallo e Ruibal, Aquaterra conservacióm AP9 y Alvarez Prol.

En Ribeira y a Pobra do Caramiñal, el seguimiento en Congalsa es "tan elevado", advierte, que "no da para mantener la actividad". En Ignacio González Montes tuvieron que cerrar líneas por la noche y durante el día tampoco puede continuar con la actividad.