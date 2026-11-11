Pimec cifra en 8,3% el seguimiento en Cataluña y un 27,5% de empresas afectadas

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta - PIMEC

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha explicado que el seguimiento de la huelga general en las pymes catalanas es del 8,3% y que el 27,5% de las empresas tienen una actividad reducida o parada, según datos recogidos hasta las 11.45 horas.

"Más de la mitad de las empresas que están sufriendo afectaciones por la huelga general" no tienen ningún trabajador que la secunde, ha declarado a los medios, y ha añadido que esta afectación también se debe a las dificultades de los trabajadores para poder acceder a su puesto de trabajo.

El comercio es el sector que registra un seguimiento más elevado, con un 19,8%, seguido de la construcción (10,9%), otros servicios (8,7%), hostelería y restauración (7%) e industria (6,4%).