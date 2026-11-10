El PP bajará cuotas a empresas con menos temporalidad y premiará a las que mejor gestionen bajas por IT

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral del PP para el 29-N, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP rebajará la cotización por desempleo a las empresas que mantengan plantillas más estables que la media de su sector, bonificará las cuotas a la Seguridad Social de aquellas compañías que contraten a trabajadores con hijos de corta edad, y "premiará" a las que mejor gestionen la incapacidad temporal (IT), según consta en su programa electoral para los comicios generales del 29 de noviembre.

El programa, presentado este martes por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, recoge también el compromiso de publicar de forma mensual, junto a las cifras de paro registrado, el número de trabajadores fijos discontinuos inactivos con el objetivo de conocer el "dato real" del desempleo en España.

El documento de la formación política incorpora un bloque de medidas laborales enfocado a incentivar la contratación indefinida, aliviar las cargas a los autónomos, transformar la formación para el empleo, reformular la gestión de las bajas médicas y reforzar la conciliación laboral y familiar.

CUOTA CERO, FRANQUICIA DE IVA Y BONIFICACIONES PARA AUTÓNOMOS

En el ámbito del trabajo autónomo, el programa del PP contempla la exención de la cuota a la Seguridad Social durante el primer año de actividad para los nuevos autónomos, una medida que se prolongará al segundo ejercicio si los ingresos no alcanzan el salario mínimo interprofesional (SMI).

Además, se establece la protección por defecto de la vivienda habitual para blindar el patrimonio personal ante riesgos empresariales. En materia fiscal y burocrática, los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales no tendrán que cobrar ni declarar IVA.

El plan de los 'populares' simplifica las obligaciones tributarias al permitir pasar de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales -o anuales para quienes inicien su actividad- y fija una serie de reglas para deducir gastos en vivienda y vehículo.

Para favorecer la creación de empleo desde el autoempleo, se bonificará el 100% de las cotizaciones empresariales por la contratación del primer trabajador durante un año y el 50% por el segundo.

Asimismo, los autónomos con enfermedad grave contarán con la cuota bonificada desde el primer día de baja médica, se flexibilizarán los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad y se elevarán los umbrales de la Ley de Segunda Oportunidad.

Para quienes se reincorporen tras un permiso de nacimiento, la cuota estará bonificada al 100% durante dos años, cubriendo además los periodos de lactancia en el caso de las autónomas.

'CHEQUE FORMACIÓN' Y AJUSTE AUTOMÁTICO EN EL IRPF PARA EL SMI

En materia de políticas activas de empleo y cualificación, el programa del PP establece que la formación para adultos se apoyará en la creación de un "cheque de formación" individual financiado con las cuotas que ya abonan empresas y asalariados.

Dicho cheque será propiedad del trabajador, quien lo conservará aunque cambie de empresa para formarse en la entidad que elija, con especial foco en competencias de Inteligencia Artificial y refuerzo presupuestario para empleados de mayor edad o pertenecientes a sectores productivos expuestos a transformaciones tecnológicas.

En cuanto al SMI, el PP plantea que el mínimo exento en el IRPF suba "automáticamente" cada vez que aumente el salario mínimo "para que ningún Gobierno pueda volver a cobrar impuestos a quien menos gana por el simple hecho de no tocar una cifra".

En el sistema educativo y de inserción profesional, el PP propone un Mapa Nacional de Formación Profesional para extender plazas en actividades con alta demanda de mano de obra -como la construcción-, regular una FP dual con reglas homogéneas y otorgar incentivos fiscales a las empresas formadoras.

INCAPACIDAD TEMPORAL Y COBERTURA AL 100%

Asimismo, el PP plantea en su programa reforzar la cobertura económica de los trabajadores con enfermedades severas y de larga duración elevando la prestación hasta el 100% de la base reguladora.

Paralelamente, la formación de Núñez Feijóo prevé atajar el absentismo injustificado y combatir el fraude en las bajas laborales en el marco del diálogo social.

Para agilizar los trámites en el ámbito de la IT, se dotará de más medios a la Seguridad Social, se reforzará el papel gestor de las mutuas colaboradoras y se creará un mecanismo de incentivos dirigido a premiar a las empresas con mejores prácticas en la gestión de la incapacidad temporal.

En el caso específico de patologías graves u oncológicas, se potenciará la adaptación de puestos de trabajo y reincorporaciones progresivas compatibles con el proceso de recuperación.

BANCOS DE HORAS PARA CONCILIAR

El programa incorpora otras medidas con impacto en las relaciones de trabajo y la organización de la jornada. En concreto, en el ámbito de la conciliación laboral ee extenderá el uso de bancos de horas para que empleados con hijos o personas dependientes a cargo adapten su jornada acumulando y recuperando horas, favoreciendo el teletrabajo y la flexibilidad en las horas de entrada y salida.

Según plantea el PP, los permisos por nacimiento se ampliarán de mutuo acuerdo en el diálogo social, permitiendo mayor libertad para distribuir las semanas posteriores a la fase obligatoria.

Asimismo, se propone conceder bonificaciones a las empresas por mantener o contratar a trabajadores con hijos de corta edad, además de mejorar las ayudas para contratar sustitutos durante los permisos parentales.

Para evitar barreras al desarrollo empresarial, el PP señala que los nuevos requisitos laborales, fiscales y regulatorios que afrontan las compañías al ganar tamaño sólo se exigirán cuando acumulen cuatro años de crecimiento consolidado, articulando un catálogo de incentivos para pymes que eleven plantilla.