Preacuerdo en el convenio de pastas, papel y cartón con una subida del 7,5% en tres años

Taller con maquinaria de papel y cartón - UGT FICA

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión negociadora del convenio colectivo estatal del sector de pastas, papel y cartón ha alcanzado un principio de acuerdo que contempla una vigencia de tres años, entre 2026 y 2028, con un incremento salarial acumulado en el periodo del 7,5%.

El alza salarial se desglosa en una subida del 3% el primer año y del 2,25% en cada uno de los dos siguientes, según informan UGT FICA y CCOO. El preacuerdo, rubricado junto a la patronal Aspapel, queda pendiente de ratificación en las asambleas que celebrarán en los próximos días las organizaciones firmantes.

Los incrementos se aplicarán desde el 1 de enero de 2026 sobre la retribución total teórica bruta (RTTB) y las tablas salariales, e incorporan además una cláusula de actualización sin topes que garantiza la revisión de salarios y RTTB a partir de enero de 2029 en caso de que el IPC al final de la vigencia supere los aumentos pactados.

Según UGT FICA, esta fórmula asegura que las plantillas no pierdan poder adquisitivo durante el periodo de aplicación del convenio.

El principio de acuerdo incluye igualmente una reducción de jornada de 8 horas anuales a partir del 1 de enero de 2027, de modo que la jornada máxima quedará fijada en 1.736 horas anuales para todo el personal.

Asimismo, se prevé la creación de una comisión de trabajo que abordará, entre otros asuntos, un protocolo de actuación ante fenómenos atmosféricos adversos, la puesta en marcha de un seguro de vida colectivo, la acumulación de horas sindicales, la modificación del artículo 9.6 relativo al traslado de festivos y la actualización del texto del convenio a la normativa vigente.

A pesar de considerar que el contenido no cumple plenamente con sus expectativas iniciales, UGT FICA valora que el principio de acuerdo abre la posibilidad de cerrar un convenio sin conflicto, con una vigencia de tres años que dota de estabilidad al sector en un contexto de incertidumbre económica.

El sindicato subraya también que se trata de la primera reducción de jornada en dos décadas y sostiene que la patronal ha desistido de sus principales pretensiones iniciales, entre ellas cambios sobre los días de Navidad y medidas adicionales de flexibilidad.