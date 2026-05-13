Randstad prevé una campaña de verano "récord", con casi 800.000 nuevos contratos, un 12,2% más

Archivo - Imágenes de recurso tras los datos del paro de febrero. Un camarero limpia las mesas de un bar en Sevilla (Andalucía, España), a 03 de marzo de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Randstad prevé que la campaña veraniega de 2026 registrará niveles récord en España, ya que generará alrededor de 790.245 nuevos contratos, lo que supone un 12,2% más que el año anterior, cuando se rubricaron 704.435.

El informe de predicciones publicado este miércoles por Randstad apunta a que la campaña de verano de 2026 marcará un nuevo récord de contratación con más de 790.000 contratos, superando ampliamente los registros prepandemia de 2019 (621.736).

Desde 2014, cuando se firmaron algo más de 383.000 contratos, la contratación estival ha mantenido una trayectoria creciente con especial impulso en el periodo 2015-2019. La pandemia de 2020 supuso un fuerte retroceso, con una caída del 40% respecto al año anterior, hasta los 369.966 contratos.

Sin embargo, la recuperación fue rápida y sostenida: en 2021 se superaron los 528.000 contratos y en 2022 se registró una ligera moderación. A partir de 2023, con la reactivación económica y la estabilización tras la reforma laboral, la tendencia ha sido claramente ascendente, alcanzando en 2026 el volumen más alto de toda la serie histórica, según se explica en el informe.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, CLAVE PARA LA CAMPAÑA DE VERANO

El sector de la hostelería y restauración lidera con claridad la campaña, generando 389.330 contratos, lo que representa cerca del 49,3% del total nacional. "Esta actividad se consolida como el principal motor del empleo estacional en nuestro país, con un crecimiento del 24% respecto a 2025, impulsado por el refuerzo de plantillas en bares, cafeterías y restaurantes en plena temporada turística", se subraya en el estudio.

Le sigue el sector del transporte y la logística, que acumulará 219.720 contrataciones, equivalentes al 27,8% del total, aunque registra un descenso del 5,1% interanual.

En tercer lugar, el sector del comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone algo más del 19,2% del total. Su crecimiento del 10,6% frente a la campaña anterior refleja el dinamismo del consumo en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies durante los meses estivales.

Por último, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, lo que representa el 3,7% del total, y experimenta el mayor crecimiento relativo, con un incremento del 35,1% respecto al año anterior.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y MADRID LIDERAN EN VOLUMEN

En términos territoriales, las comunidades autónomas con mayor peso en la contratación estival son Andalucía, que lidera el ranking con 142.480 contratos; seguida de Cataluña, con 121.325 contratos y la Comunidad de Madrid, con 102.740 contratos.

También destacan la Comunidad Valenciana, con más de 82.000 contratos, y Galicia y Canarias, ambas con más de 50.000, reflejando su peso en la actividad turística y comercial durante la temporada estival. Además, Baleares supera los 33.000 contratos.

En cuanto al crecimiento interanual, lidera el ranking Baleares (+17,2%), seguida de Andalucía (+13,2%) y Navarra (+13,2%), junto con Cantabria (+13,2%). Muy cerca se sitúan Castilla y León (+12,9%), Cataluña (+12,8%), Castilla-La Mancha (+12,2%) y Canarias (+12,3%), evidenciando un crecimiento generalizado en todo el territorio nacional.