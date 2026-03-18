La Seguridad Social gana 128.298 afiliados en la primera quincena de marzo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 128.298 ocupados (+0,6%) en la primera quincena de marzo (del 27 de febrero al 13 de marzo), hasta sumar 21.860.256 cotizantes en la serie diaria de afiliados, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha destacado que, en comparación con el número de afiliados contabilizados a la misma fecha de 2025, en el último año se han ganado 514.296 afiliados atendiendo a los registros de la serie diaria.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de marzo se cerró con 21.972.999 afiliados, nuevo récord histórico, tras incrementarse en 73.028 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 502.658 ocupados en el último año.

Según el Ministerio, el número total de afiliados ha aumentado en 1.132.595 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 1.685.103 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

"El ritmo de creación de empleo en nuestro país sigue siendo extraordinario. Si observamos el promedio de las últimas dos quincenas, en términos desestacionalizados, se han incorporado más de 70.000 afiliados y rozamos los 22 millones; lo que es un hito en nuestro mercado de trabajo", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.