Retrasos en la alta velocidad con origen o destino Madrid por una incidencia en los sistemas de señalización

Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 9:06
MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid están registrando retrasos como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización, según ha informado Adif en su cuenta de 'X'.

Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad.

Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en una estación durante más de 50 minutos.

