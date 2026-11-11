El Sindicato de Inquilinas cifra en cuatro millones el seguimiento de la huelga

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, atiende a los medios de comunicación en la Gran Vía durante la huelga general del 11-N, en Madrid (España) España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalme - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha tildado de "éxito" la "primera huelga general por la vivienda de la historia" y ha afirmado que unas 4 millones de personas secundan el paro convocado por las organizaciones sindicales para este 11 de noviembre.

"En la huelga general de 2012, el seguimiento voluntario fue del 25%; 3,6 millones de huelguistas. Con los datos de esta mañana, hoy se superarán con creces los 5 millones de personas", ha anticipado el sindicato a través de un comunicado.

El movimiento por la vivienda estima un seguimiento del 75% en el Mediterráneo y la cornisa cantábrica, y de entre el 41% y el 45% en las Castillas y Extremadura.

La demanda eléctrica ha caído un 7,54% a las 10:00 horas, según los datos de Red Eléctrica, que ya en las primeras horas apuntaba a un descenso del 9%.

Los primeros datos de CCOO y UGT, a las 3.35 horas, ya reflejaban un paro amplio en los sectores estratégicos. En la automoción el seguimiento alcanza el 90%; en la industria cárnica el paro llega al 85%; en la recogida de basuras al 82% y en el sector energético al 75%. En los servicios sociosanitarios, donde se cumplen los servicios mínimos, el seguimiento es del 38%, y en el sector postal, del 35%.

Los piquetes han frenado la entrada y salida de camiones en los mercados centrales de València, Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Málaga y Zaragoza. Con datos de media mañana, se han detenido más de 20 personas, además de certificarse identificaciones masivas y personas heridas.

El sindicato ha recordado que la huelga no solo es para los centros de trabajo, sino que también vacía las cajas de las grandes superficies. Muchos piquetes se han concentrado a lo largo de la mañana en mercados y supermercados para informar a la gente de la huelga de compras. "La respuesta está siendo buena, con vecinas que se suman al llamamiento y comercios de barrio que bajan la persiana", ha resaltado el sindicato.

TARDE DE MOVILIZACIONES

La jornada continúa esta tarde con manifestaciones en más de un centenar de localidades. En Madrid, la marcha sale a las 18.00 horas de Atocha hacia la plaza de España; en Barcelona, a las 17.30 horas desde los Jardinets de Gràcia; y en València, a las 18.00 horas desde la calle Xàtiva.

También a las 18.00 horas hay convocatorias en Sevilla (Prado de San Sebastián), Málaga (plaza General Torrijos), Zaragoza (Paraninfo), Bilbo (plaza Eliptikoa), Alacant (Escales del Jorge Juan) y Vigo (praza dos Cabalos). En Palma la cita es a las 18.30 horas en la plaza d'Espanya, y en Murcia y Valladolid, a las 19.00 horas, en la plaza Circular y la plaza de Colón.