El Sindicato de Inquilinas denuncia una "escalada de violencia" policial y exigirá responsabilidades

Sigue en directo la última hora de la huelga general en España

Varios agentes de la Policía Nacional tras la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos may
Varios agentes de la Policía Nacional tras la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos may - Diego Radamés - Europa Press
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Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 22:12
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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha denunciado una "escalada de violencia" policial a lo largo de la jornada de huelga general y ha asegurado que esperará a disponer de todas las cifras para realizar una evaluación y exigir responsabilidades a los cargos públicos que considere necesarios.

En una rueda de prensa para hacer balance sobre la huelga, la portavoz ha advertido de que la respuesta a la actuación policial será una cuestión "central" en el "nuevo ciclo de luchas" que se está abriendo.

Así, ha planteado la necesidad de reflexionar colectivamente sobre cómo proteger a quienes participan en las movilizaciones y evitar que estas actuaciones generen miedo entre la población.

Como ejemplo, ha aludido al desahucio de Maricarmen y ha sostenido que la intervención policial provocó una mayor respuesta ciudadana. "Por apalearnos tanto, la gente sintió más rabia y salió con más fuerza a la calle", ha señalado.

No obstante, el Sindicato de Inquilinas ha insistido en que aguardará a contar con todas las cifras antes de concretar su evaluación y las responsabilidades que reclamará. "Vamos a esperar a tener todas las cifras para dar una evaluación clara y exigir responsabilidades a todos los cargos públicos que sean necesarios", ha concluido.

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