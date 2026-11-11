El Sindicato de Inquilinas denuncia una "escalada de violencia" policial y exigirá responsabilidades

Varios agentes de la Policía Nacional tras la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos may - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha denunciado una "escalada de violencia" policial a lo largo de la jornada de huelga general y ha asegurado que esperará a disponer de todas las cifras para realizar una evaluación y exigir responsabilidades a los cargos públicos que considere necesarios.

En una rueda de prensa para hacer balance sobre la huelga, la portavoz ha advertido de que la respuesta a la actuación policial será una cuestión "central" en el "nuevo ciclo de luchas" que se está abriendo.

Así, ha planteado la necesidad de reflexionar colectivamente sobre cómo proteger a quienes participan en las movilizaciones y evitar que estas actuaciones generen miedo entre la población.

Como ejemplo, ha aludido al desahucio de Maricarmen y ha sostenido que la intervención policial provocó una mayor respuesta ciudadana. "Por apalearnos tanto, la gente sintió más rabia y salió con más fuerza a la calle", ha señalado.

No obstante, el Sindicato de Inquilinas ha insistido en que aguardará a contar con todas las cifras antes de concretar su evaluación y las responsabilidades que reclamará. "Vamos a esperar a tener todas las cifras para dar una evaluación clara y exigir responsabilidades a todos los cargos públicos que sean necesarios", ha concluido.