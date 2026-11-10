El Sindicato de Inquilinas de Madrid realiza un piquete en la sede central de Alquiler Seguro

Archivo - Un voluntario del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos participa en una de las siete movilizaciones por el derecho a la vivienda, a 18 de abril de 2023, en Madrid (España)- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha llevado a cabo un piquete en la sede central de la inmobiliaria Alquiler Seguro, situado en Avenida de América 18 en la capital madrileña, para denunciar las prácticas "mafiosas" de la compañía, una acción realizada a horas de dar inicio la huelga general de 24 horas por la vivienda.

"Hoy ha habido un piquete en la sede de alquiler seguro para denunciar sus prácticas mafiosas. No solo están los buitres y los rentistas, también están aquellos que llaman a los caseros para convencerles de que nos suban el alquiler", ha reivindicado la organización sindical en sus redes sociales.

Alrededor de 40 personas lideradas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid han entrado en el edificio y han lanzado octavillas en su interior. Igualmente una de sus portavoces ha señalado a las empresas inmobiliarias como "responsables" de la crisis de vivienda.

Poco más tarde, la organización ha denunciado que la policía ha retenido dentro de la sede de Alquiler Seguro a quienes han llevado a cabo esta acción. Sin embargo, fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que el grupo de personas ya ha sido desalojado del inmueble.

"Los que se dedican a llamar a caseros para enseñarles prácticas mafiosas como cobrarnos honorarios ilegales deben sentir vergüenza de haber radicalizado el mercado del alquiler", han añadido.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas han convocado para este miércoles 11 de noviembre una huelga general de 24 horas por la vivienda como forma de protesta por la situación en España. La jornada de huelga dará comienzo a partir de las 00.00 horas de este miércoles y se extenderá hasta las 23.59 horas.