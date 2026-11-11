Sindicato de Inquilinas reivindica una huelga contra "todos los gobiernos" y avisa: no aceptará "parches"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, atiende a los medios tras el registro de la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre, en la sede del Ministerio de Trabajo, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). Represen - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha reivindicado este miércoles la huelga general como una movilización contra "todos los gobiernos, de todos los colores" y ha advertido de que no aceptarán "simples parches" ni pequeñas reformas que mantengan intacto el negocio de la vivienda.

"Hace siete semanas desahuciaron a Mari Carmen y nadie imaginó que hoy estaríamos parando el país. Y es que la huelga que hoy está ocurriendo, esta huelga histórica, justo responde al legado que ella nos dejó", ha señalado Valeria Racu en declaraciones a los medios de comunicación al inicio de la manifestación en Madrid.

Esta huelga general es "contra todos los gobiernos, de todos los colores a nivel central o autonómico y local", ha aclarado Racu, tras acusarles de ser culpables en haber protegido el rentismo y haber traído al país a este momento.

La portavoz del sindicato ha señalado que hoy se está viendo tanto los intereses de aquellos que intentan capitalizar esta huelga y utilizarla para su propia campaña electoral como el "miedo" de quienes temen que los españoles "por fin hayan despertado".

"Por fin la política ha vuelto al pueblo y ya no queramos delegar el poder en los partidos políticos, que les da miedo, la CEOE tiene miedo", ha asegurado.

Desde el sindicato han subrayado que esta huelga no se ha convocado para contentar con simples parches o con pequeñas reformas que van a mantener intacto el negocio de la vivienda.

"Hay que bajar los alquileres, hay que conseguir contratos indefinidos, hay que expulsar a los especuladores, recuperar las casas de manos de los fondos buitres y de los bancos y tenemos que blindar nuestros derechos sindicales en vivienda", ha enfatizado la portavoz del sindicato.

Hoy los trabajadores paran, pero el sindicato ha asegurado que mañana seguirá con ese proceso de lucha para alcanzar una reforma constitucional que recoja que no se puede hacer negocio con la vivienda y que las casas son para vivir y no para especular.

"Nosotras no vamos a esperar a su ritmo electoralista. Aquí hemos demostrado que tenemos la capacidad de tener una agenda propia y que lo vamos a lograr", ha subrayado.