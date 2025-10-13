Los sindicatos anuncian este martes movilizaciones para exigir un acuerdo salarial para funcionarios

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF anunciarán este martes un calendario de movilizaciones en toda España para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, que impide un nuevo acuerdo salarial, entre otras reivindicaciones pendientes.

El coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, detallarán las movilizaciones que comenzarán a finales de mes por toda España y se extenderán hasta final de año, sin descartar la convocatoria de una jornada de huelga.

Recientemente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que el Ejecutivo debe desbloquear primero las cifras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para después abordar con los sindicatos la subida salarial de los funcionarios.

Así, López ha explicado que esta subida para los empleados públicos --pendientes aún de la de 2025-- tiene que ver con ese escenario presupuestario que se ha retrasado. Dicho esto, el ministro ha destacado que el Gobierno ha pactado siempre esta cuestión con los sindicatos y ha recalcado lo "va a acordar".

Para el sindicato CSIF, que López vincule la subida salarial de los funcionales a los nuevos Presupuestos es "una excusa inaceptable" porque los sueldos se pueden subir también con las cuentas prorrogadas.

"El Gobierno nos usa como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria. Exigimos un poco más de respeto y negociar nuestros salarios como se hace todos los años con el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones", señaló el sindicato a través de un comunicado publicado en la red social X.