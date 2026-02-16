Los sindicatos argentinos convocan un paro nacional de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei. - PRESIDENCIA ARGENTINA - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina ha convocado un paro nacional de 24 horas contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei que tendrá lugar el día en el que se discuta la ley en la Cámara de Diputados, por lo que será este jueves 19 o el próximo miércoles 25.

La cúpula directiva del sindicato ha tomado esta decisión después de una reunión virtual entre sus cotitulares y ha especificado que el paro general será sin movilización, según ha informado el medio 'Ámbito'.

Desde la CGT, afirman que ya cuentan con el apoyo de los transportistas agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), una medida que implicaría la paralización del transporte en todo el país.

Uno de sus secretarios generales, Cristian Jerónimo, ya había anticipado el pasado domingo que "están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general".

La CGT organizó una marcha hacia el Congreso en Buenos Aires el pasado 11 de febrero, durante la votación de la reforma laboral en el Senado que finalmente salió adelante. El sindicato había criticado el texto y afirmó que este proyecto de ley "no resuelve los problemas del trabajo, solo los agrava".

Ante las críticas de algunos legisladores aliados, el Gobierno ha adelantado que modificará el artículo 44 que reduce el salario de las bajas médicas hasta el 50% si el trabajador sufre un accidente o enfermedad no vinculada a sus tareas.