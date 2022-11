Sordo (CCOO) no ve necesario ampliar los años para calcular la pensión y avisa: "No genera consenso"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha opuesto a la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, pero con la posibilidad de descartar los dos peores años cotizados.

Sordo, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, afirmó anoche, tras la reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones, que la extensión del periodo de cálculo "no es una medida necesaria, no genera consenso para su aprobación" y es la única medida que se ha puesto sobre la mesa "que no es una recomendación del Pacto de Toledo".

El dirigente sindical ha recordado que este mismo año se ha terminado de desplegar el acuerdo para ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los 25 años y considera que lo que procede ahora es analizar el resultado de dicha extensión.

Además, ha subrayado que para "poder abordar en serio" una nueva ampliación del periodo de cálculo "se necesita un consenso político que ahora mismo no se da".

Con la excepción de la ampliación de los años para calcular la pensión, Sordo cree que el "perímetro" de medidas que el Ministerio ha puesto sobre la mesa es "positivo" y considera que, al menos con los sindicatos, si se excluye el periodo de cálculo de la pensión, "es muy probable llegar a un acuerdo en el resto de las materias".

Las otras medidas planteadas por el Gobierno, ha explicado Sordo, están destinadas principalmente a mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social, como la propuesta para destopar las bases máximas.

Eso sí, Sordo echa en falta medidas "un poco más ambiciosas" en materia de protección de las pensiones más bajas o de cobertura de lagunas de cotización. "Esperemos que esto se pueda ir desarrollando en la negociación", ha indicado Sordo, que ha señalado que ésta "tiene que estar resuelta para final de año".