El togolés Houngbo, reelegido para dirigir la OIT tras retirar Díaz la única candidatura rival

Archivo - El director de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de 2024 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reelegido este lunes al togolés Gilbert F. Houngbo como director general del organismo por otros cinco años más, hasta 2032, tras retirar hoy mismo la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la única candidatura rival por el puesto.

Previamente, el pasado 4 de noviembre, el excanciller de Perú Javier González-Olaechea retiró también su candidatura, por lo que a la votación secreta de este lunes a las 10.00 horas iban a llegar vivas dos candidaturas: la de Díaz y la de Houngbo.

No obstante, poco antes de las 8.00 horas de hoy, Díaz ha publicado una carta en sus redes sociales anunciando que retiraba su candidatura para dirigir la OIT "para no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad".

De este modo, el consejo de administración de la organización sólo ha tenido que votar la candidatura del togolés, que ha recibido 51 votos, según ha anunciado la propia OIT tras la votación celebrada esta mañana.

En total, 58 miembros del consejo de administración tenían derecho a voto (28 representantes gubernamentales, elegidos de acuerdo con las normas de composición del consejo de administración; 14 representantes de los trabajadores y 14 representantes de los empleadores, vinculados a organizaciones empresariales).

Houngbo accedió por primera vez al cargo de director general de la OIT en 2022 y ahora seguirá en él hasta 2032. Su segundo mandato, de cinco años, arrancará el 1 de octubre de 2027.

LA RETIRADA DE YOLANDA DÍAZ

La ministra española Yolanda Díaz ha publicado una carta en redes sociales en la que explica que la retirada de su candidatura obedece a su deseo de no dividir al movimiento sindical y preservar su unidad.

Según ha explicado en dicho escrito, la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la portavocía del grupo de Trabajadores de la OIT han elegido sostener la actual gestión de la OIT, la de Houngbo, "en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial, al que han impedido la libertad de voto".

"Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad. Ante esta situación y en un momento en el que el sindicalismo es más necesario que nunca, mi obligación es dar un paso a un lado y preservar lo importante", ha subrayado Díaz.

"Un paso al lado para preservar el sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña. El que no cabe sólo en un despacho, el que pisa la calle, las fábricas y donde un trabajador o trabajadora le necesita. Personas que anteponen la defensa de los derechos laborales en el mundo frente a cualquier otra consideración. Decenas de sindicalistas que no se resignan, que no se callan, que no se rinden", ha afirmado la vicepresidenta española.

La ministra asegura que su candidatura nació con la convicción de volver a hacer a la OIT "la casa de la justicia social y la voz de quienes no tienen voz".

"En estos meses, esa idea sencilla ha ido sumando apoyos, uno a uno, hasta reunir un respaldo amplio y sincero que nos ha permitido mirar a la victoria de frente hasta el último momento", asegura.

Díaz denuncia en su carta que la actual dirección de la OIT ha llevado al organismo "a la peor crisis de su historia", pues "ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores". "Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia", ha añadido Díaz.

La vicepresidenta ha defendido que su candidatura se hacía cargo de esa grave crisis de gestión, logrando apoyos "desde posiciones y lugares del mundo muy diversos", pero sin recibir el respaldo de la CSI y del Grupo de Trabajadores de la OIT.

Díaz ha agradecido los apoyos de quienes creyeron en su proyecto, especialmente a CCOO y UGT, "implicados hasta el final" en su candidatura.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el Gobierno de España "por su confianza", para el Ministerio de Exteriores "por su ayuda" y a todos los que han apoyado su candidatura "con entusiasmo y generosidad", entre los que se encuentran países africanos y europeos y el Gobierno brasileño de Lula.

La ministra ha asegurado que ha retirado su candidatura "sabiendo que, si nada cambia, la OIT seguirá en declive".

"Me retiro también con la alegría de saber que estábamos en el camino justo, defendiendo la posición correcta, sin vender nuestros principios ni nuestros valores. El mundo necesita una OIT valiente. Ese día llegará. Y allí estaremos", ha concluido la vicepresidenta.