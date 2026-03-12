Trabajo pide a la CEOE salir del "radicalismo" y sumarse al diálogo para democratizar las empresas

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. - MINISTERIO DE TRABAJO - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha pedido a la CEOE salir del "radicalismo" y "ensimismamiento" para formar parte de la mesa de diálogo social para democratizar las empresas, que este jueves se ha abierto sólo con la presencia de las organizaciones sindicales CCOO y UGT tras rechazar la patronal formar parte de la misma.

"Deseo que cuando tengamos culminado el proyecto normativo para dar cuerpo a la democracia en la empresa, que será un proyecto propio del Ministerio de Trabajo, podamos volver a contar con la presencia de una patronal", ha trasladado Pérez Rey a la salida de la mesa de diálogo social para abordar la democracia en las empresas.

El 'número dos' de Trabajo ha asegurado que la mesa de este jueves es "histórica" y una deuda con los trabajadores del país, ya que la Constitución llama en su artículo 129 a la participación de los trabajadores en la empresa, a garantizar el cooperativismo, a incluso fomentar la presencia de las cooperativas y de experiencias empresariales que se basen en el reparto de la propiedad.

"Durante años este artículo ha estado francamente olvidado, nunca del todo desarrollado. Hoy es el primer intento serio en la democracia española de llevar a cabo una verdadera regulación de la democracia en nuestras empresas", ha expuesto.

Pérez Rey ha indicado que España debe avanzar en esta materia para lo que el Ministerio de Trabajo encargó un informe a un grupo de expertos que se ha trasladado esta tarde a las organizaciones sindicales y, a partir del mismo, pero también de las propuestas de las organizaciones sindicales y consideraciones parlamentarias, se va a hacer una propuesta para un desarrollo normativo del artículo 129 de la Constitución.

Tras ello, ha apuntado Pérez Rey, se compartirán el proyecto normativo tanto con las organizaciones sindicales como con la patronal, que no ha asistido este jueves a la mesa porque "no aguantan un asalto".

"Es la primera vez que la patronal española rechaza expresamente acudir, sentarse a dialogar, porque yo no les he invitado para que me digan que sí a la propuesta o para que la compartan, sino que les he citado", ha expuesto a la vez que ha censurado que la CEOE haya informado de su ausencia de la mesa por un comunicado de prensa.

"Decir que desarrollar la democracia en la empresa es inconstitucional es tanto como decir que nuestra constitución es inconstitucional. Un juego de palabras del que es difícil. Decir que la propiedad privada en nuestro país o la libertad de empresa hacen incompatible el desarrollo de fórmulas de participación de los trabajadores con la Constitución es tanto como decir que somos el único país de Europa el que no se puede avanzar en las fórmulas de participación institucional", ha expuesto.

CENSURA QUE LA CEOE RENUNCIE A SER UN INTERLOCUTOR SOCIAL

En esta línea, ha acusado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, estar "más cerca" de "Milei, Trump y Vox" que de los intereses de las empresas a las que representa a la vez que censurado los "excesos verbales" y la renuncia de la patronal a ser un interlocutor social.

"Que yo sepa, la patronal tiene muy pocos otros cometidos que dialogar socialmente con las organizaciones sindicales, con el gobierno para avanzar en las fórmulas que nuestro sistema productivo, el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, y el rendimiento de sus empresas", ha añadido.

