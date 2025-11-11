UGT y CCOO celebran la sentencia del TJUE sobre salarios mínimos y exigen su aplicación en España - UGT

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han valorado positivamente que el TJUE haya anulado los criterios obligatorios de la directiva para fijar salarios mínimos, exigiendo la aplicación inmediata de la sentencia en España.

Asimismo, UGT ha destacado que el fallo "consolida el núcleo esencial" de la norma y refuerza la negociación colectiva como instrumento "clave" para avanzar hacia salarios dignos, reducir la pobreza laboral y garantizar la cohesión social en los Estados miembro.

En particular, el sindicato ha exigido al Gobierno la transposición inmediata de la directiva mediante un Real Decreto de Salario Mínimo "sólido y fructífero", actualmente en negociación con los agentes sociales.

UGT reclama que las subidas del SMI no puedan ser absorbidas ni compensadas por otros conceptos salariales y que el salario mínimo se sitúe, como mínimo, en el 60% del salario medio nacional, en cumplimiento de la Carta Social Europea Revisada.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha señalado que el fallo "consolida uno de los pilares que debe hacer avanzar hacia una Europa más justa, que solo puede venir de la mano de salarios justos y adecuados".

En cuanto a España, Pacheco indicado que los salarios mínimos deben ser transpuestos, "sin mayor dilación", al ordenamiento jurídico, y que "ya no hay excusas para que la norma fije el establecimiento de un SMI en España".

De hecho, ambos sindicatos han explicado que la resolución mantiene íntegros los artículos 4 y 5.4 de la directiva, que fijan como referencias internacionales el 60% del salario mediano bruto y el 50% del salario medio bruto para evaluar la adecuación de los salarios mínimos.

Además, han subrayado que el TJUE solo anula algunos apartados relativos a los mecanismos automáticos de revisión, sin alterar el contenido material ni la orientación social de la norma.