UGT, CSIF, CCOO y CIG incian mañana movilizaciones en la Seguridad Social por la falta de mejoras laborales

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MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT, CSIF, CCOO y CIG darán inicio este miércoles, 17 de junio, a un calendario de movilizaciones en todo el ámbito de la Seguridad Social, comenzando con concentraciones ante las direcciones provinciales y los servicios centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), como respuesta al "reiterado incumplimiento" de los compromisos adquiridos por la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla.

Las movilizaciones arrancarán mañana con concentraciones de media hora de duración, entre las 11.00 y las 11.30 horas, ante las direcciones provinciales y los servicios centrales del INSS en Madrid, A Coruña, Valencia, La Rioja, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Bilbao, Girona, Albacete, Oviedo, Santander, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

Según han informado las organizaciones sindicales, la protesta tiene su origen en la falta de desarrollo efectivo del Acuerdo de 16 de mayo de 2023, suscrito y refrendado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones y la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los sindicatos también denuncian el incumplimiento de las medidas previstas para la modernización de la Administración de la Seguridad Social contempladas desde el acuerdo de 29 de noviembre de 2018 y de la reciente adaptación de la jornada a 35 horas semanales y los calendarios laborales aprobada por la Dirección General de la Función Pública.

Asimismo, señalan la ausencia de avances en materias como la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo.

A ello, añaden, se suma la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE). "En lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, la Administración está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados", han afirmado.

Según las organizaciones sindicales, la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un "incremento de las cargas de trabajo" en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la "insuficiencia de efectivos".

En este sentido, exponen que de una plantilla compuesta por 31.000 personas, un tercio permanece vacante y, en cinco años, el 50% estará en edad de jubilación. Esta realidad, avisan, se aprecia en la atención presencial al público. En algunas provincias hay oficinas que cuentan sólo con entre uno y tres empleados.

Los tiempos de espera también son muy elevados, sobre todo en Madrid, donde el tiempo para lograr cita en oficina se sitúa en mes y medio; y en el cobro de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), donde el plazo medio de resolución es de un año.

Los sindicatos consideran "especialmente grave" que los acuerdos firmados no se materialicen en hechos concretos y advierten de que esta situación "no sólo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos".

UGT, CSIF, CCOO y CIG aseguran que el objetivo de las movilizaciones es exigir el respeto a los compromisos firmados y reclamar las medidas necesarias para fortalecer la Administración de la Seguridad Social, dotándola de los recursos humanos y organizativos que permitan prestar "un servicio público moderno, eficaz y de calidad a la ciudadanía".

Las organizaciones sindicales advierten de que mantendrán las movilizaciones hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución que califican de "esencial para el Estado del Bienestar".