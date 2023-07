UGT FICA exige a ArcelorMittal que cumpla con los compromisos de inversión y su Plan de Descarbonización.

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, junto a las secciones sindicales del Grupo ArcelorMittal, ha anunciado su intención de emprender movilizaciones si la dirección del grupo no lleva a cabo el plan de inversiones y descarbonización comprometido con el Gobierno.

El sindicato afirma en un comunicado que se ha reunido este lunes con las secciones sindicales de Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, para analizar la situación social y productiva en las fábricas del grupo.

En este sentido, UGT FICA indica que se movilizará a todos los niveles, sindical y político, para exigir que se realicen los planes de inversión y el Plan de Descarbonización de ArcelorMittal. "Para la supervivencia de la siderurgia en el grupo, sector estratégico en nuestro país, es indispensable que se realicen las inversiones comprometidas", ha sostenido.

El sindicato señala que de no realizarse una transición industrial justa que reduzca las emisiones de CO2 mejorando la actual capacidad productiva, "dejaremos de fundir acero en ArcelorMittal y terminaremos siendo plantas acabadoras del semiproducto traído de fuera, con la consiguiente pérdida de empleo".

Asimismo, informa de que, en relación con el ERTE de fuerza mayor, el sindicato analizará las opciones posibles tras la reunión de la comisión de seguimiento convocada por la empresa para el próximo 27 de julio, "siendo conscientes de las necesidades de cada planta y las garantías de empleo y actividad necesarias".

UGT FICA indica que desde las secciones sindicales se traslada que la negociación colectiva en las mesas negociadoras de planta no avanza.

"Entendemos que esta situación es incomprensible, después de la firma del VIII Acuerdo Marco no debería existir este bloqueo en las negociaciones. Por ello, UGT FICA activará estas mesas negociadoras para que no se dilaten más las negociaciones con la premisa de que, con los actuales beneficios económicos de la empresa, no cabe ceder ningún derecho de las personas trabajadoras".

Por último, UGT FICA indica que es "lamentable" que el Plan de Igualdad del grupo continúe paralizado, por lo que iniciarán las medidas necesarias para activar su negociación.