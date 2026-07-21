Archivo - UPTA alerta de la pluriactividad en autónomos españoles debido al aumento del 5,6% en los últimos cinco años. - FREEPIK. - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha alertado este martes de la pluriactividad que está experimentando el mercado laboral español, con un aumento del 5,6% en los trabajadores autónomos durante los últimos cinco años.

De acuerdo con el análisis de UPTA, en el año 2020, una media de 175.193 trabajadores autónomos compatibilizaba una actividad por cuenta propia con un empleo asalariado, sin embargo, en junio de 2026, la cifra ha alcanzado los 274.463, lo que significa 99.270 personas más y un incremento del 56,6% en apenas cinco años.

"La evolución de los últimos años confirma que este fenómeno ha dejado de ser una situación puntual para convertirse en una realidad cada vez más consolidada en España", han explicado desde la organización.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 281.700 personas trabajadoras autónomas compatibilizan actualmente una actividad por cuenta propia con un empleo asalariado, lo que representa el 8,1% del total de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

No obstante, durante el último año, este colectivo ha aumentado en 7.237 personas, un 2,6% más que el año anterior, confirmando una tendencia de "crecimiento sostenido".

Para UPTA, este incremento responde al "deterioro del poder adquisitivo" de muchas familias, ya que el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía y otros bienes esenciales está llevando a miles de trabajadores a recurrir al autoempleo como una fuente complementaria de ingresos.

Con respecto al análisis por comunidades autónomas, las que cuentan con un mayor número de autónomos en situación de pluriactividad son Cataluña con 52.397, Comunidad de Madrid (49.590), Andalucía (39.752), Comunidad Valenciana (29.085) y Galicia (16.239).

En el extremo contrario se han situado La Rioja (1.773), Cantabria (3.033), Navarra (4.093), Asturias (5.277) y Extremadura (5.520), territorios donde el menor tamaño del mercado laboral y la estructura productiva han reducido el volumen de trabajadores autónomos que compatibilizan ambas actividades.

"La pluriactividad ya no es una excepción; es el reflejo de una realidad económica que las administraciones deben afrontar", ha afirmado el presidente de la organización, Eduardo Abad.

En definitiva, UPTA ha reclamado adaptar el sistema de protección social y las políticas dirigidas al trabajo autónomo a la realidad de quienes desarrollan su actividad en régimen de pluriactividad, "un colectivo cada vez más numeroso".